Rüzgar sörfü liginde son ayak heyecanı
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RÜZGAR SÖRFÜ LİGİNDE SON AYAK HEYECANI

Rüzgar sörfü liginde son ayak heyecanı

 Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nin son ayak mücadelesi ve Türkiye Slalom Şampiyonası, Çeşme Alaçatı'da yarın başlayacak.

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 Rüzgar Sörfü Slalom Türkiye Ligi'nin son ayak mücadelesi ve Türkiye Slalom Şampiyonası, Çeşme Alaçatı'da yarın başlayacak.

Slalom Türkiye Ligi'nde Dikili, Seferihisar ve Urla'daki ilk 3 ayağın ardından son mücadele, Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübünde gerçekleştirilecek.

Ligde dereceye girenlerin belli olacağı organizasyonda aynı zamanda Türkiye Slalom Şampiyonası yarışları yapılacak.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yaptığı açıklamada, bu lig ile Ege'de yaz boyunca sörf rüzgarı estiğini belirterek, final ayağında yarışacak sporculara başarı diledi.

Organizasyon, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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