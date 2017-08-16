Wenger, Alexis Sanchez için uyardı!
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WENGER, ALEXİS SANCHEZ İÇİN UYARDI!

Wenger, Alexis Sanchez için uyardı!

Arsenal, Alexis Sanchez’in kontrat sorununu bir türlü çözüme kavuşturamadı.

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Arsenal, Alexis Sanchez’in kontrat sorununu bir türlü çözüme kavuşturamadı. Menajer Arsene Wenger’e göre kulüp, sezon sonu bonservissiz ayrılma ihtimali bulunan oyuncunun kontratını uzatmayarak, finansal bir risk alıyor.

Arsenal, sözleşmesi sezon sonu biten Alexis Sanchez'i henüz ikna etmeyi başaramadı. Sezonun tamamlanmasıyla birlikte serbest kalacak Şilili futbolcunun durumu, Arsenal taraftarlarını endişelendiriyor.

Menajer Wenger de Alexis ile henüz kontrat yenilemeyen Londra kulübünün finansal açıdan büyük bir risk aldığı kanaatinde...

Henüz sözleşme konusunun çözüme kavuşamadığını belirten Fransız çalıştırıcı, kulübüyle kontratının son yılını geçiren Alexis'ten mümkün olduğunca yararlanmak istediğini belirtti.

Arsene Wenger, bununla birlikte Sanchez'in yeni bir kontrat imzalama olasılığına da dikkat çekti.

Midesinden yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Arsenal'in Leicester City ile oynadığı mücadelede görev yapamayan Şilili futbolcu, bu hafta sonu oynanacak Stoke City karşılaşmasında da yer alamayacak. 

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