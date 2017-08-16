Gazişehir Gaziantep'te derbi hazırlıkları
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE DERBİ HAZIRLIKLARI

Gazişehir Gaziantep'te derbi hazırlıkları

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Nathan Kabasele, takımla beraber çalışmalara başladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in yeni transferi Nathan Kabasele, takımla beraber çalışmalara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyah-beyazlı kulüp, ligin ikinci haftasında Gaziantepspor ile yapılacak derbi mücadelesinin hazırlıklarını GASKİ Spor Tesislerinde sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Kalpar nezaretinde gerçekleştirilen antrenmanda, yenilenme ve pas çalışmaları gerçekleştirildi. Kulübün yeni transferlerinden Nathan Kabasele de antrenmana katıldı. Geçtiğimiz günlerde Belçika'nın Anderlecht takımından transfer edilen Kabasele, idman boyunca takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalıştı.

Öte yandan antrenman sonrasında orta saha oyuncularından Sami Can Keskin'in 24. yaş günü nedeniyle kutlama yapıldı.

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