Fenerbahçe, Avrupa'da 219. kez sahada

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 17 Ağustos Perşembe günü Makedonya deplasmanında Vardar'la karşılaşacak Fenerbahçe, 43. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 219. maçına çıkacak.

Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyerek play-off turuna kalan sarı-lacivertliler, Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 218 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 92 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 273 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 322 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 218 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 52 28 15 9 72 45 Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 30 12 9 9 46 35 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 218 81 45 92 273 322

- Deplasmanda performansı yükseldi

Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarında deplasman karnesini düzeltti.

Genel olarak Avrupa kupalarında deplasmanda iyi sonuçlar elde edemeyen sarı-lacivertliler, 2010 yılından bu yana ise dış sahada performasını artırdı.

Fenerbahçe, son 7 yılda Avrupa'da deplasmanda oynadığı 27 maçın 18'ini kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 10 galibiyet, 8 beraberlik alırken, rakiplerine 9 kez de yenildi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki resmi maçlarda dış sahada aldığı 27 galibiyetin 10'u da son 7 yılda elde etmiş oldu.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman döneminde ise Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı 12 maçta sadece 3 yenilgi aldı.

Avrupa'daki en iyi derecesini Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayarak alan sarı-lacivertliler, tecrübeli teknik adamla Avrupa'da 3. sezonuna başladı. Kocaman'la dış sahada 12 maça çıkan Fenerbahçe, 6 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Kocaman döneminde Avrupa'da deplasmanda Yunanistan'da PAOK'a 1-0, Rusya'da Spartak Moskova'ya 2-1, Portekiz'de ise Benfica'ya 3-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa kupaları tarihinde deplasmanda bugüne dek 110 maçta 61 yenilgi aldı. Yaptığı 110 maçta sarı-lacivertli ekip ayrıca 27 galibiyet ve 22 beraberlik alarak sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, deplasmanda rakip filelere 114 gol atarken, kalesinde 204 gol gördü.

Fenerbahçe'nin kulvarlara göre Avrupa kupalarında yaptığı dış saha maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Organizasyon O G B M UEFA Kupası 27 4 6 17 UEFA Avrupa Ligi 26 13 7 6 Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme 15 5 4 6 UEFA Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14 Kupa Galipleri Kupası 5 - - 5 TOPLAM 110 27 22 61

- Ön elemelerde başarılı

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 6 ön eleme turuda sadece 1 kez elendi.

"Kupa 2"de oynadığı 9 ön eleme turunun 8'inde Fenerbahçe, rakiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe, sadece Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, "Kupa 2"de oynadığı 18 ön eleme maçında 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 38 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe, toplamda ise Avrupa'da 24 kez ön eleme maçına çıktı ve bunların 16'sında tur atlamayı başardı.

"Kupa 2"nin dışında sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynadı. Fenerbahçe bu ön elemelerde 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

- İlk kez Makedon takımıyla

Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir Makedon takımıyla mücadele edecek.

Daha önce 33 farklı ülkeden takımla oynayan Fenerbahçe, 43 yıllık Avrupa macerasında ilk kez bir Makedonya takımıyla karşı karşıya gelecek.

- Son 3 sezonun şampiyonu

Başkent Üsküp'ün takımı Vardar, Makedonya Ligi'nde son 3 sezonda şampiyonluğa ulaştı.

Vardar, geçen sezonu en yakın takipçisi Shkendija 79'un önünde, 13 puan farkla 83 puanla şampiyon tamamladı.

Makedonya Ligi'nde toplam 10 şampiyonluğu bulunan ve bunun 5'ini son 6 sezonda elde eden Vardar, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi parolasıyla başladı.

Bu kulvarda 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Malmö'yle deplasmanda 1-1 kaldığı ilk maçın sonunda sahasında rakibini 3-1 yenerek eleyen Vardar, bir sonraki turda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a takıldı. Kopenhag'ı sahasında 1-0 yenen Vardar, deplasmandaki maçı 4-1 kaybederek UEFA Şampiyonlar Ligi hedefini gerçekleştiremedi.

Avrupa kupalarında önemli bir başarısı bulunmayan ve genelde ön eleme turlarında elenen Vardar, UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Fenerbahçe'yi geçerek, ilk defa grup aşamasına kalmaya çalışacak.

Makedon temsilcisi, bu sezon Avrupa'da sahasında oynadığı 2 maçı da kazanmayı bildi.

Vardar, Makedonya Ligi'nin ilk haftasında ise geçen hafta sonu Shkendija'ya 2-0 mağlup oldu.

- Teknik direktörü istifa etti

Vardar Teknik Direktörü Goce Sedlovski, Fenerbahçe maçı öncesi görevinden istifa etti.

Futbolculuk döneminde Türkiye'de Diyarbakırspor forması da giyen 43 yaşındaki teknik adam, 2015 yılında geldiği ve 2 şampiyonluk yaşadığı Vardar'daki görevini bıraktı.