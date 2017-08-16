TRABZONSPOR'DA FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 20 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
Antrenmana sakatlıkları bulunan Fabian Castillo, Carl Medjani, hasta olan Juraj Kucka ile milli takım kampına çağrılan genç kaleci Arda Akbulut'un katılmadıkları öğrenildi.
Bordo-mavili futbolcuların antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından yarı alanda pas çalışması yaptıkları belirtildi.