Genel Kurul'da ortalık karıştı
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GENEL KURUL'DA ORTALIK KARIŞTI

Genel Kurul'da ortalık karıştı

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda Levent Nazifoğlu'nun konuşması sırasında ortalık karıştı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından toplantıya 10 dakika ara verildi.

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Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda Levent Nazifoğlu'nun konuşması sırasında ortalık karıştı. Salonda yaşanan gerginliğin ardından toplantıya 10 dakika ara verildi.

Nazifoğlu, kürsüde yaptığı açıklamada, Dursun Özbek'in geçtiğimiz günlerde ''oyunculara verilecek olan maaş ortalaması 60 milyon avro civarında olacak'' açıklamasını eleştirip maaş ortalamasının 90 milyon avro civarında olduğunu söylemesiyle yönetim kurulu masasında sesler yükseldi.

Kürsüyle-yönetim kurulu masası arasında sözlü bir tartışma çıktı. Salonda ayrılma niyetinde olan Dursun Özbek'e Levent Nazifoğlu salonda kalması gerektiğini cevap vermesi halinde kürsüden cevap vermesi gerektiğini söyledi. Bu tartışmadan sonra oturuma 10 dakika ara verildi.

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