BEŞİKTAŞ, OĞUZHAN İÇİN ARSENAL'LE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş, önce Arsenal'e, sonra Oğuzhan Özyakup'a imza attıracak. Başarılı futbolcunun satışında yüzde 30'luk payı elinde bulunduran İngiliz temsilcinden bu hakkı aldıktan sonra 5 yıllık yeni sözleşme yapılması planlanıyor.

Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'a resmi imzayı attırmadan önce Arsenal ile görüşecek.

2013'te Oğuzhan'ı İngiliz ekibinden 500 bin Avro bedel karşılığında alan siyah-beyazlılar, Arsenal'e bir sonraki satıştan yüzde 30'luk pay vermeyi kabul etmişti.

24 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan ve 5 yıllık sözleşme imzalamak için prensipte anlaşan Beşiktaş, bu pay hakkını da almak istiyor.

Premier Lig ekibine bunun karşılığında 1 milyon Avro teklif eden Kara-Kartal'a "masaya oturalım" çağrısı geldi.

Oğuzhan Özyakup'u yakından takip eden scoutlarının da raporlarını inceleyecek Arsenalli yöneticiler, karşılıklı görüşmeden sonra son kararlarını verecek.

Görüşmenin olumlu geçmesi halinde Oğuzhan'ın da ücreti artırılacak ve kısa sürede sözleşme yenilenecek.