ÖZBEK: "OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYI ANLAYAMADIM"

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu, transfer döneminde yüksek ücretlerle yeni oyuncuların alınması gerekçesiyle üyelerin çağrısı üzerine olağanüstü toplandı.

Kulübün haziran toplantısında 2 ay süreyle tatil yapılması kararı alınmasına karşın, üyelerin imza toplaması nedeniyle olağanüstü oturum gerçekleştirildi.

Toplantı, son 2 ay içinde futbol takımı transferlerinin maliyeti, bu maliyetin mali kaynağı ve finansmanı hakkında bilgi sunulup, görüşülmesi ana gündemiyle düzenlendi.

Toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Can Topsakal, İsmail Sarıkaya, Alper Narman, Ali Yüce ve Burçin Aslan hazır bulundu.

Özbek: "Olağanüstü toplantıyı anlayamadım"

Divan kurulu toplantısının başında üyelere hitap eden Dursun Özbek, toplantının olağanüstü yapılmasına sitem ederken, "Toplantının olağanüstü olması konusunu, gündem maddelerine baktığımda da anlayamadım. Soruların yüzde 90'ına yakınını, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) açıklamaları çerçevesinde cevaplıyoruz. Bu açıklamalar varken, tekrar yönetimden cevap istenmesinin anlamını sizlere bırakıyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı futbol takımının son 2 sezonda başarısız bir dönem geçirdiğini dile getiren Özbek, "Bu seneki tavrımız, futbol takımımızın Türkiye'de şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi'ne katılması. Futbol ekonomisinden en büyük payı alma yönünde projemiz bu. Biz bu sene şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi başarıları daha ileriye taşımak üzere bir proje yaptık." ifadelerini kullandı.

Özbek, projelerinin çeşitli ayakları bulunduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Hepimizin ittifak ettiği böyle bir proje için yönetim ne yapmalıydı? Son 2 senemizi Galatasaray futbol tarihinde yaşanmamış bir travma içinde geçirdik. Yönetime seçildiğimiz ilk senede, kucağımızda kocaman bir UEFA Finansal Fair Play problemi bulduk. Sebep bu yönetim miydi? Ancak yönetimlerin sürekliliğini düşünerek bir şey söylemedik. Bu durum, hem mali tablolarımıza hem de motivasyonumuza yansıdı. Bu sene şampiyon olma parolasıyla yola çıkacaksak, takımın yenilenmesi gerekliydi. Bu sene yapılan transferlerin finansmanının nereden geldiği şeklinde sorular var. Halka açık bir şirket olarak KAP'ta yaptığımız açıklamalar yeterli. Merak edenler oradan bulurlar."

Yeni transferler için 34 milyon avro bonservis ödemesi yapıp, sattıkları oyunculardan da 20 milyon avro gelir elde ettiklerini aktaran başkan Özbek, "Aradaki farka baktığımızda, 14 milyon avroya yeni bir takım kurduk. İşimiz de bitmedi. Hala Galatasaray'da oynamak istemeyen veyahut bizim istemediğimiz oyuncular var. Bunları göndermek suretiyle 4-5 milyon avroluk daha satış planlıyoruz. Yine tespit edilen ufak bir transfer daha yapacağız. Kurduğumuz takımın performansını da 2 gün önce izlediniz. Şampiyon olmak istiyorsak, bu revizyonu yapmak zorundaydık." diye konuştu.

Yönetime geldiklerinde 48 oyuncuları olduğunu ve bu şişkin kadroyu normal hale getirdiklerini yineleyen Özbek, "Yaptığımız en iyi iş bu oldu. Aldığımız oyuncuların hepsi yıldız ve yüksek ücretli oldukları doğru. Galatasaray'ı şampiyon yapacak seviyede oyuncular aldık. Bu transferlerde kulübün futbolcu gideri bütçesini de aşmadık. Bu seneki futbolcu maaş, prim, maç başı ve stopaj ödemeleri dahil toplam maliyet 61 milyon avro. Galatasaray'ı daha başarılı yapmak için bu projeye başladık." açıklamasında bulundu.

Menajerlere yapılan ödemelere de değinen Özbek, ayrıntıya girmezken, "Şu kadarını söyleyeyim, UEFA'nın sınırları içinde bu ödemeler gerçekleşti." demekle yetindi.

"Gelirimiz yaklaşık 100 milyon avro"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarına katılınmaması halinde dahi yıllık gelirinin 100 milyon avro olduğunu kaydetti.

Futbol şubesinin toplam yıllık harcamasının 350 milyon lirayı bulduğunu, 50 milyon lira civarında da bütçe fazlası çıktığını aktaran Özbek, "O halde bu kadar borç nereden çıkıyor? İzahı çok kolay. Biz geçmiş dönem borçlarından 150 milyon lira faiz ödüyoruz. Bu seneki hedefimiz, faiz ödemesini 50 milyon liraya indirmek. Galatasaray Sportif AŞ'deki gelir ile gider harcaması denk planlandı." şeklinde konuştu.

Ayrıntı vermekten kaçınan ancak 2018'in Galatasaray Sportif AŞ için kritik bir yıl olduğuna dikkati çeken Özbek, "Sebebini hepiniz biliyorsunuz. Eğer Galatasaray taraftarı ve camiasıyla birlik olursa, bu işin içinden çok kolay çıkar. Peki tersi olursa? Yönetim olarak B planını da hazırlamak zorundayız. Özellikle bu yıl için birlik ve beraberliği en üst seviyeye çıkarmalıyız. Şirketin halka açık olması hasebiyle, size daha fazla bir detay sunma yetkisine sahip değilim." şeklinde görüş belirtti.

"Harcadığımız para gayet makul"

Başkan Özbek, basında ve camiada transfer maliyetleri üzerinden algı oluşturulmaya çalışıldığını savunarak, harcamaların makul olduğunu kaydetti.

Transferde 100 milyon avronun üzerinde taahhüde girildiğinin söylendiğini aktaran Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu taahhüde 4-5 senelik bir periyot içinde girdik. İnsaf edin. Beş senelik harcamayı kümülatif olarak alıyorsun, sanki hepsi bugünün harcaması gibi gündeme getiriyorsun. Bunun sportif faaliyet olduğunu, 5 sene içinde de üretim yapıldığını, kontrat yaptığınız kişilerin para kazandıracaklarını hiç söylemiyorsunuz. Rakamlarla oynamak suretiyle bir algı peşinde koşma yarışı var. Ancak işin esası söylediğim şekildedir. Transferde 34 milyon avro bonservis ödedik, 20 milyon avro da bonservis aldık. Yaklaşık 14-15 milyon avroya Türkiye'de şampiyon olacak bir takım kurduk. Dünya futbol ekonomisinin geldiği şartlarda, bu harcadığımız para gayet makuldür. Yıllara dağıtılarak ödeme yapılacağı için bu süre içinde kazanılan paralardan ödenmesi son derece kolaydır."

"Riva gelirinden harcama yapılmadı"

Dursun Özbek, transfer harcamalarının finansmanının Riva projesinden gelen kaynakla yapıldığı iddialarını reddetti.

Bu iddiaları dillendirmeye kimsenin hakkı olmadığını söyleyen Özbek, "Transferlerin kaynağı hiçbir şekilde Riva ya da Florya projesinden gelen paraya dayandırılmamaktadır. Riva ve Florya'nın parası kutsaldır. Bu projelerden elde edilen gelirin tek amacı vardır. Söz verdiğimiz üzere buradan elde edilecek geliri sadece banka borçlarının kapatılması için kullanacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Nazifoğlu'ndan Baydar'a tepki

Galatasaray Sportif AŞ eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, toplantı öncesi kulüp medya direktörü İskender Baydar'la tartıştı.

Bir televizyon kanalında kulüp başkanı Dursun Özbek'le ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Nazifoğlu, Baydar'ın kendisine sosyal medya üzerinden küfürlü mesajlar attırdığını ileri sürdü.

Nazifoğlu'nun, yüksek bir sesle, "Ayağınızı denk alın. Bana gücün yetmez." sözleri duyulurken, Baydar ise böyle bir şeyin olmadığı yanıtını verdi.