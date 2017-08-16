BURSASPOR'UN STADINDA HİBRİT ÇİM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda hibrit çim uygulamasının Alanyaspor maçına kadar büyük ölçüde tamamlanacağını söyledi.

Hibrit çim çalışmalarını yerinde inceleyen Altepe, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 yıldır kullanılan stadyumun zemininde çeşitli sıkıntılar yaşandığını, bunun giderilmesi için de sezonun bitmesinin ardından çalışmalara başlandığını hatırlattı.

Bursa tarihinde kente kazandırılan en büyük eserin stadyum olduğunu ve burada her şeyin özenilerek yapıldığını belirten Altepe, ''Sıkıntı yaşanmasın diye tribün dizaynından zeminine en iyisi oldu ve UEFA stantlarına göre tüm kriterlere uyuldu. Eksiklerin tamamlanması veya aksaklık giderilmesi için çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

"Türkiye'de bu ayarda bir stadyum yok"

Altepe, statta aksaklık görülen yerlerden birinin çim olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Atatürk Stadı'yla aynı sistemin yapılmasını istemiştik, öyle de yapıldı. İki sezon oynandı ama belli sıkıntılar yaşandı. Çünkü konum Atatürk Stadı'yla aynı değildi. Sonunda en modern sistemle hibrit olarak değiştiriyoruz. Bir daha sıkıntı yaşanmasın istiyoruz. Her şeyi güzel olsun kimse statla ilgili kötü konuşmasın istiyoruz. Çünkü Türkiye'de bu ayarda bir stadyum yok. Çalışmalar güneyden başlayarak ortaya doğru gidiyor. Zemin Alanyaspor maçına kadar büyük ölçüde tamamlanacak. Maçtan sonra da kalan bölümlerin yapılmasıyla da artık stadyum zemininde bir sıkıntı yaşanmayacak."

Bir gazetecinin ''Bursaspor geçen sezon sıkıntılı dönem yaşadı. Bu sezon takımdan beklentiniz nedir?'' sorusuna Altepe, ''Bizim tek beklentimiz başarı. Çünkü Bursaspor bizim en önemli markamız ve kentin tanıtımı için en önemli değerimiz. Ben göğsümde Bursaspor rozeti taşıyorum çünkü bu ortak değerimiz.'' yanıtını verdi.

"Kulübüne en çok sahip çıkan belediyeyiz''

Altepe, tüm kurumlar ve kuruluşlar gibi belediyenin de takımın daha iyi olması için üzerine düşeni yaptığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve dünyada kulübüne en çok sahip çıkan belediyeyiz. Bugün 50-60 bin en fazla 200 bin nüfuslu şehir takımlarının Avrupa'nın en iyi takımları olduğunu görüyoruz. Bursa, 3 milyonluk şehir. 40'ı aşan sanayi bölgesi ve bin 300 yabancı firması olan, dünyaya mal satan ve yüksek teknolojili üretimler yapan bir şehir. Tramvaylar, uçaklar, rüzgar santralleri üreten şehir, neden bir dünya takımı çıkarmasın? İyi bir başkanımız var. Önemli olan destek. Geçtiğimiz sezon kendi kendimize darbe vurduk. Bursa'nın alamayacağı futbolcu yok. Her türle desteği veriyoruz. Herkes moral, destek versin. Eksiklikler tamamlanır, Bursaspor yoluna devam eder. Bizim takımımızın başarısız olma şansı yok. Her türlü imkan var. Kamuoyu biraz harekete geçerse güzel hava ve ambiyansla başarı gelecektir."

Her kurum ve işletmenin nasıl prensipleri varsa kulübün de prensipleri olması gerektiğini vurgulayan Altepe, herkesin de üzerine düşen konuda konuşması gerektiğini belirtti.

"Hepimiz Bursasporluyuz''

Altepe, Bursaspor'un bu sezon ki kadrosunun iyi olduğunu ancak bazı mevkilerde eksikleri bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Tamamlarlarsa güzel olur. Bu takımın arkasında Bursa var. Zor bir şey değil bunlar yapılır. Yeter ki bu oyuncuları kendi elimizle etkisiz hale getirmeyelim. Başka kulüplerde oynamayanları getirip moral verelim. Ben çocukluğumdan beri stada geliyorum. Metin Oktay babamın teyzesinin oğlu ama Galatasaray ile bir bağımız yok, hepimiz Bursasporluyuz. Benim 8 yaşındaki resimlerim bile Bursaspor formasıyla. Bakın timsah kafası da bitiyor. Hangi stadı yarıştıracaklar merak ediyorum. Stadı her şeyiyle birlikte Bursaspor'a verdik. Stadı yaparken, koltuk satmayı, isim hakkını düşündük ama tamamını Bursaspor'a devrettik. Geliri artsın, kimseye ihtiyacı olmasın diye. Şimdi daha sırada kamp merkezleri var, tesisleri var. Onlarla ilgili projeleri de hazırlıyoruz. Bunun siyasetle alakası da yok. Seçmenin yüzde kaçı Bursasporlu? Bursaspor'un prestiji bizim prestijimiz. Küme düşse biz düşerdik. Bu şehrin alamayacağı futbolcu yok. Yeter ki bu havayı bozmasınlar. Biz bir kalite şehriyiz. Yeşil-beyaz formayla gezen insanlar Bursa’yı temsil ediyorlar. Burası medeniyet şehri. Yeşil beyaz renklere kimse leke getirmesin."