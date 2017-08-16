Adanaspor'dan transfer
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANASPOR'DAN TRANSFER

Adanaspor'dan transfer

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Giresunspor'dan Gökhan Süzen ile anlaştı.

209 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Giresunspor'dan Gökhan Süzen ile anlaştı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, son olarak Giresunspor’da forma giyen sol bek oyuncusu Gökhan Süzen ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Turuncu beyazlı formayı giyeceği için çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunu kaydeden Gökhan Süzen, "Adana’da olmak gerçekten çok güzel. Adanaspor her zaman hedefi olan bir camia. Kadromuzda çok önemli isimler ve kaliteli ayaklar var. Adanaspor taraftarının bize vereceği güç ve destek ile tekrar Süper Lig'e çıkacağız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Adanaspor
Visca ve Milosevic'e milli davet
TFF 1. Lig'de görünüm
Adanaspor 3 - Denizlispor 0
İşte Adanaspor - Denizlispor maçında ilk 11'ler
TFF 1.Lig'de 2. hafta programı açıklandı
3 puan alana 2 milyon TL
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿