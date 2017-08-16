Visca ve Milosevic'e milli davet
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VİSCA VE MİLOSEVİC'E MİLLİ DAVET

Visca ve Milosevic'e milli davet

Bosna Hersek'in 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, deplasmanda oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

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Bosna Hersek'in 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, deplasmanda oynayacağı Kıbrıs Rum Kesimi ve Cebelitarık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kadroya, Medipol Başakşehir'den Edin Visca, Atiker Konyaspor'dan Deni Milosevic ve Adanaspor'dan Goran Karacic davet edildi.

Bosna Hersek Milli Takımı Teknik Direktörü Mehmed Bazdarevic, düzenlediği basın toplantısında, milli takıma çağrılan isimlerin kulüplerinde düzenli forma şansı bulan oyuncular olduğunu aktardı. Bazdarevic, özellikle Kıbrıs Rum Kesimi ile yapacakları maçın kolay olmayacağını kaydetti.

Aday kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Asmir Begovic (Bournemouth), İbrahim Sehic (Karabağ), Kenan Piric (Zrinjski), Jasmin Buric (Lech Poznan), Goran Karacic (Adanaspor)

Defans: Ermin Bicakcic (Hoffenheim), Ognjen Vranjes (AEK), Sead Kolasinac (Arsenal), Edin Cocalic (Mechelen), Toni Sunjic (Dinamo Moskova), Jozo Simunovic (Celtic), Ervin Zukanovic (Genoa), Dario Djumic (Utrecht)

Orta saha: Senad Lulic (Lazio), Danijel Milicevic (Gent), Miralem Pjanic (Juventus), Dino Besirevic (Radnik Bijelina), Gojko Cimirot (PAOK), Anel Hadzic (Videoton), Edin Visca (Medipol Başakşehir), Mato Jajalo (Palermo), Rade Krunic (Empoli), Deni Milosevic (Atiker Konyaspor), Amer Gojak (Dinamo Zagreb)

Forvet: Edin Dzeko (Roma), Armin Hodzic (Dinamo Zagreb), Riad Bajic (Udinese), Vedad Ibisevic (Hertha Berlin), Nemanja Bilbija (Zrinjski), Kenan Kodro (Mainz 05)

Bosna Hersek, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 31 Ağustos'ta Kıbrıs Rum Kesimi, 3 Eylül'de de Cebelitarık ile deplasmanda karşılaşacak.

Grupta 11 puanı bulunan Bosna Hersek, 16 puanlı lider Belçika ve 12 puanlı Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada yer alıyor.
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