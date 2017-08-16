Giresun'da hedef iç sahada galibiyet
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GİRESUN'DA HEDEF İÇ SAHADA GALİBİYET

Giresun'da hedef iç sahada galibiyet

Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, TFF 1. Lig'de 19 Ağustos Cumartesi günü konuk edecekleri Adanaspor'u, saha ve seyirci avantajını da iyi kullanarak yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

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Giresunspor Kulübü Başkanı Mustafa Bozbağ, TFF 1. Lig'de 19 Ağustos Cumartesi günü konuk edecekleri Adanaspor'u, saha ve seyirci avantajını da iyi kullanarak yenmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bozbağ, yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştıkları Boluspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Boluspor karşısında alınan 1 puanla lige iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Bozbağ, Adanaspor karşısında iç sahada 3 puanı hedeflediklerini vurguladı.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade eden Bozbağ, "Hedefimiz kesinlikle 3 puan. Özellikle iç sahada puan kayıpları istemiyoruz. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde oynamanın avantajını kullanarak Adanaspor maçını kazanmak istiyoruz. Rakibimiz karşısında 90 dakika boyunca etkili bir oyun ortaya koyup sezonun ilk galibiyetini almak ve ligde çıkışa geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Bozbağ, "Stoper mevkisi için oyuncu arayışlarımız var. Bazı isimlerle görüşüyoruz. Birkaç güne kadar listemizde bulunanlardan birisi ile anlaşmak ve kadromuza kazandırmak öncelikli arzumuz." ifadelerini kullandı.

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