Barça kafilesi açıklandı! Arda Turan...
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BARÇA KAFİLESİ AÇIKLANDI! ARDA TURAN...

Barça kafilesi açıklandı! Arda Turan...

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile yapılacak İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşmasında da oynamayacak.

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Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile yapılacak İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşmasında da oynamayacak.

İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan Barcelona, 17 Ağustos Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e konuk olacağı rövanş maçı için Madrid'e 19 futbolcu götürecek.

İlk maçta da kadroda yer almayan Arda Turan, rövanş karşılaşmasında da teknik direktör Ernesto Valverde tarafından tercih edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Rafinha ve Thomas Vermaelen'in yanı sıra Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da Madrid kafilesinde yer almadı.

Barcelona'nın 19 kişilik kafilesinde bulunan isimler şöyle:

Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Alena.

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