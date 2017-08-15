"SELEZNOV'UN KAFASI BİRAZ DAHA KARIŞIK"

Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, hafta sonu oynayacakları Medipol Başakşehir maçında güzel bir futbolla taraftarlarına 3 puan hediye etmek istediklerini belirtti.

Sözeri, Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Medipol Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Geçen sezon iç sahada elde edilen başarıyı devam ettirmek istediklerini anlatan Erkan Sözeri, "Sahamızda oynayacağımız ilk maçımızda güzel bir futbol ve mücadeleyle taraftarlarımıza 3 puan hediye etmek istiyoruz. Hem taktiksel, hem fiziksel hem de zihinsel olarak iyi hazırlanacağız ve güzel bir kadro ve mantalite ile çıkacağız." diye konuştu.

Yevgen Seleznov'un Galatasaray, Mustapha Yatabare'nin ise Osmanlıspor ile adının geçtiğinin belirtilmesi üzerine Sözeri, şunları kaydetti:

''Seleznov'un kafası biraz daha karışık. Galatasaray ve diğer takımlar anlamında biz de duyumlar alıyoruz. Kulübe gelen çok ciddi bir teklif olmadığını biliyorum. Ama gelirse oyuncumuz da böyle bir talepte bulunursa, kulübün, oyuncumuzun, bizim menfaatlerimiz doğrultusunda karar alınabilir. Ancak Seleznov'un kafasının karışıklığı performansına da ister istemez yansıyor. Seleznov şu anda bizim oyuncumuz ve kendisinden yararlanacağız. Seleznov bir görüşmemizde Galatasaray'dan teklif aldığını söylemişti. Tabii ister istemez büyük takımlarda oynamak her futbolcunun hayali. Ben de saygı duyuyorum açıkçası."

Medipol Başakşehir hazırlıkları

Kardemir Karabükspor, Süper Lig'in ikinci haftasında Medipol Başakşehir ile 19 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyumu'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 21 Yaş Altı takımıyla maç yaptı.