ÖZBEK'TEN ARDA'YA AÇIK KAPI

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NTVSPOR'da yayınlanan ''Yüzde Yüz Futbol'' programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Asamoah ve Juventus ile görüştüklerini söyledi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

''Östersund'a elenmek Galatasaray'a travma yaşattı. Takımda bir doymuşluk vardı ve bunun üstesinden gelmek zorundaydık. ayatımda dünkü maç kadar az heyecanlandım. Kelime hazinem, dünkü maçı anlatmaya yetmiyor. Dün akşam takımı görünce, "Doğru iş yapmışız" dedim. Taraftarın da mutluluğunu gördük, bunları parayla elde edemezsiniz. İyi başlamak iyi bitirmenin işaretidir. Çıtayı dün akşam çok yükselttik, artık çıtayı aşağıya düşüremeyeceklerini takıma söyledim''

Tudor'a övgü

"Disiplinli, heyecanlı bir hoca aradık. Tudor'un enerjisi sizi etkiliyor. Koltuğunun altında 2-3 topla geziyor. Motive ediyor. Geçen yıl için Tudor'u suçlamak yanlıştı. Tudor'un sebep olmadığı, takım içindeki uyum sorunları da oluştu. Takım yıllandıkça futbolcularda farklı hisler oluşuyor, farklı tarzlar gelişiyor. Oyuncu yıllandıkça kulüple ilişkisi farklı boyuta geçiyor. Profesyonelliği aşıyor. Galatasaray içinde böyle 4-5 futbolcu var. Bazı kararlarda yönetimle yarışır duruma geliyorlar. Çok az hoca Tudor gibi 10-15 gün içinde bu oyuncuları uyum içinde oynatır''

''61-62 milyon Euro maaş ödüyoruz...''

"Riva'yı sattı, parayı futbolcuya yatırdı" diyorlar. Çok mesnetsiz sözler bunlar. Biz, bizde oynamak istemeyen oyuncularla yollarımızı ayırdık. 18 milyon Euro gelir ettik. Bunun %90'ı peşin. Yeni oyuncularımıza ise 34 milyon Euro ödedik. 16 milyon Euro fark var. Ben bu farkı -10 olarak hesaplamıştım. 5 milyon Euro'luk bir satış daha bekliyorum. Kafamdaki -10 milyon Euro hedefine ulaşacağım. UEFA bize 65 milyon Euro maaş limiti koymuştu. Geçen sene bunu 61 milyon Euro'da tuttuk. Artık serbestiz, anlaşmamız bitti. Prim, maç başı, stopaj dahil şu an 61-62 milyon Euro maaş ödüyoruz yeni kurduğumuz takıma''

''İki ayda bir UEFA'ya gittik, travma geçirdik''

''Biz 5-6 milyona oyuncu alıyoruz, dünya yıkılıyor pahalı diye. Peki biz Şampiyonlar Ligi'nde kimle oynayacağız? Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ise, Real Madrid, Bayern Münih, Juventus gibi takımlarla oynayacağız. Bütçeleri ne? Biz sadece futboldan gelen parayla bu takımı kurduk. Riva'dan gelen paraya dokunmadık. Galatasaray Spor A.Ş.'nin ortalama geliri 100 milyon Euro'dur. UEFA tarihinde ilk kez bir kulübe FFP cezası verdi. İki ayda bir UEFA'ya gittik, travma geçirdik. Bir önceki yönetimin yaptığı harcamalar, zararlar, bu yönetimin kucağına düştü. Seçildiğim günden itibaren söylüyorum; Galatasaray faiz sarmalından kurtulmak zorunda''

Dursun Özbek, Riva'dan 1.5 - 2 milyar civarında bir gelirlerinin olacağını söyledi.

Özbek'ten Arda Turan yorumu

''Ben Arda'yla her zaman görüşürüm. Arda gelmek isterse, kapımız her zaman açık. Arda gibi futbolcuyu kim istemez ya? Arda bir dünya yıldızı. Bana bir Türk takımı Arda'yı istemem desin. Arda'nın gelişi şartların oluşmasına bağlı. Barcelona Arda için 20 milyon Euro, Arda 10 milyon isterse buna tabii hazırlıklı değiliz. Bu çok rahat çözülür. Sol kanatta zayıf olduğumuzu görüyoruz. Ama dün Linnes sol bekte harika oynadı''

''Aziz Yıldırım'ın tavrı kişiseldir kimse bir şey diyemez''

''Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği'nin daimi üyesidir. Onun tavrı kişiseldir, kimse bir şey diyemez ama barışçı olamaz mıyız? Asbaşkan düzeyinde katılıyorlar ama Fikret Orman'ın "Ben de asbaşkan seviyesinde katılacağım" çıkışını kamuoyuna bırakıyorum. Büyüklerin kavgaya ihtiyacı yok. Onlara da sorsanız "Ülkenin barışa ihtiyacı var" derler ama peki siz ne yapıyorsunuz? "Aziz Bey ile konuşuruz 'Ya arkadaş gel, katıl' deriz ama iş bu noktaya geldi. Diğer kulüpler de 'Asbaşkanla katılırız' diyor. "İş gruplaşmaya gidiyor. Ne oldu şimdi? Bu davranışların futbola ne faydası var? Egodan başka fayda yok. Dağ, dağa küsmüş, dağın haberi yok. 18 kulüp anlaşamıyorsak, bize yazıklar olsun''

''Transferler sonrası endişe duyan üyeler haklı. Çünkü basında Galatasaray karşıtlığı var. 20 gün sonra Divan Kurulu vardı. Şimdi Olağanüstü Divan Kurulu yaptın. Ne olacak, bu transferleri geri mi göndereceksin?''

Dursun Özbek, Fatih Terim ile ilgili ''gündeme gelmedi çünkü Milli Takım'ın başındaydı. Ayrılmasını beklemiyorduk. Şu an Galatasaray'ın kendi sistemi var'' ifadelerini kullandı.

''Atletizmde Usain Bolt gibi birini yetiştiremiyorsak parayı nereden bulduğumuz önemli değil. Onun için kaynak arayışına girdik. Amatör sporları zor da olsa ayakta tutuyoruz. Erkek basketbol için 4 milyon dolar ayırdık. Başarılı olacağımıza inanıyorum.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu için ise şunları söyledi:

''Sabri'nin açıklamasını okumadım. TV'ye konuşmak yerine gel ve benimle konuş. Bana basınla mesaj göndererek ne bekliyorsun? Sabri, Tudor'un kadrosunda yoktu. Ondan önce de yoktu ama takımda tuttuk. İnşallah 'Yönetim, beni gönderdi' dememiştir''

Video hakem yorumu

''Video hakemlik haksızlıkları ortadan kaldırabilir ama futbolun akıcılığına bence ters. Ancak kulüp olarak destekliyoruz. Avrupa ülkelerindeki sistem neyse, biz de yabancı kuralını o şekilde uygulamalıyız. Spor Yasası gelmeli. Yöneticiler harcamalarından sorumlu olmalı''

Özbek, ''Asamoah ve Juventus ile görüşüyoruz. Sonuca ulaşmış durumda değiliz. Bitmesi için çabalıyoruz." dedi.