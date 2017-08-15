Zeki Yavru hayatının imzasını attı!
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ZEKİ YAVRU HAYATININ İMZASINI ATTI!

Zeki Yavru hayatının imzasını attı!

Trabzonspor'dan sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Zeki Yavru, Sena Mercimek ile evlenirken, bordo-mavili oyuncular eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

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Trabzonspor'dan sezon başında Gençlerbirliği'ne transfer olan Zeki Yavru, Sena Mercimek ile evlenirken, bordo-mavili oyuncular eski takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Çiftin, Trabzon'da bir otelde düzenlenen düğününe; Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, bordo-mavili oyunculardan Burak Yılmaz, Onur Recep Kıvrak, Olcay Şahan, Okay Yokuşlu, Emmanuel Mas, Joao Pereira, Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir Ömür ve Mustafa Akbaş'ın yanı sıra Akhisar Belediyespor'dan Mustafa Yumlu ve Soner Aydoğdu ile çok sayıda davetli katıldı.

Düğünde Trabzonsporlu futbolculardan Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz, Olcay Şahan ve Yusuf Erdoğan kolbastı oynadı.
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