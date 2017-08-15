Özalan'dan Lucescu'ya çağrı
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ÖZALAN'DAN LUCESCU'YA ÇAĞRI

Özalan'dan Lucescu'ya çağrı

Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya TFF 1. Lig'i izlemesini tavsiye etti.

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Samsunspor'un teknik direktörü Alpay Özalan, A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya TFF 1. Lig'i izlemesini tavsiye etti.

Özalan, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Lucescu'nun TFF 1. Lig'de daha çok Türk oyuncu görme fırsatı yakalayacağını dile getirdi.

Lucescu'nun Süper Lig maçlarını izlediğini ifade eden Özalan, şunları söyledi:

"Süper Lig maçlarına gidiyor tabii ki gitmesinde fayda var. Lucescu hocadan özellikle ricada bulunuyorum. Milli takımın yurt dışında oynayan arkadaşlarımızdan oluşan bir iskelet kadrosu var ama daha çok oyuncu görmek istiyorsa bizim ligimizi izlemesini tavsiye ederim. Ligimizde hem kaliteli oyuncularımız var hem de daha çok oyuncu izleme şansı var. Gittiği maçlarda hiçbir Türk oyuncuyu izleyemedi. Bizim ligimizde uygun ve çoğunlukta Türk oyuncular var."

Sahalarında 0-0 berabere kaldıkları Gazişehir Gaziantep maçına da değinen Özalan, "Sahamızda 2 puan kaybettik. Ama bunu Manisaspor maçında telafi edeceğiz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz. Son transferlerimizin lisans işlemleri de halloldu. Bir tek Muhammed Larbi'nin lisansında küçük pürüzler kaldı, onlar da hallediliyor. Yeni transferlerimizi Manisaspor maçında oynatmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

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