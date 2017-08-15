ANKARAGÜCÜ'NÜN YENİ 10 NUMARASI ANTON PUTSİLA KİMDİR?

TFF 1. Lig’in ikinci hafta karşılaşmasında Altınordu ile oynayacak olan Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-Lacivertli takımın yaptığı bu çalışmaya, yeni transfer Anton Putsila da katıldı. Belaruslu orta saha oyuncusu, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda takıma kazandırıldı. 30 yaşındaki oyuncu, İsmail Kartal’ın geçen sene çalıştırdığı Gaziantepspor’da öğrencisiydi.

Yeni 10 numara: Anton Putsila

Başkent ekibinin yeni ‘10 numarası’ Anton Putsila, kariyerine Almanya Lig ekiplerinden Hamburg'da başladı. Genç yaşta orada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu, sırasıyla Freiburg, Dinamo Minsk, Volga Nyzhnyi, Torpedo Moscow ve Gaziantespor formalarını giydi.

Genellikle forvet arkasında görev alan Belaruslu oyuncu, en verimli dönemini 2015-16 sezonunda yaşadı. O dönem Süper Lig’de mücadele eden Gaziantepspor’un formasını giyen Putsila, Süper Ligde 18, Türkiye Kupası’nda 3 olmak üzere 21 karşılaşmaya çıktı. Tecrübeli isim, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist kaydetti.

Son 2 sezonun belli bir dönemini Gaziantep ekibinde geçiren oyuncu, Türkiye’de 40 karşılaşmaya çıkıp 3 gol attı.

Belarus Milli Takımı'nda oynadı

Yeni sezonda Ankaragücü’nün formasını terletecek olan oyuncu, Belarus Milli Takımı’nda da oynama şansını elde etti. Başarılı isim, Belarus A Milli Takımı’nda 33 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atarak önemli grafiğe ulaştı.

1.80 boyundaki Anton Putsila, profesyonel kariyeri boyunca 151 karşılaşmaya çıkıp 10 kez ağları havalandırdı. Bu karşılaşmalarda 25 sarı kart görürken, hiç kırmızı kart görmedi.