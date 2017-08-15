YENİMAHALLE, HODONİN TURNUVASI'NDA SAHNE ALACAK

Kadın hentbolunun lokomotif takımlarından Yenimahalle Belediyespor, Çek Cumhuriyeti yolcusu. Sezon öncesi hazırlık döneminde çalışmalarının Marmaris ve Ankara etabını tamamlayan Başkent temsilcisi, 16-20 Ağustos tarihlerinde Çek Cumhuriyeti'nin Moravya eyaletinde bulunan Hodonin şehrinde, Hodonin Turnuvası'nda sahne alacak.

16-20 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan turnuva boyunca 5 maç yapacak olan Yenimahalle Belediyespor, sonrasında yurda dönerek Süper Kupa finali için çalışmalarına Ankara'da devam edecek.

Yenimahalle'ye gençlik aşısı vuruldu

Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde, üst üste kazanılan başarılardan sonra geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve sezonu Türkiye Kupası zaferiyle sonlandıran Yenimahalle, kadrosunda revizyona gitti. Kadrosunu adeta baştan aşağıya yenileyen mavi beyazlı ekip, yapılan transferler sonucu yaş ortalamasını 34.5 'ten, 25.6'ya çekti. Genç ve dinamik bir takım oluşturmak isteyen Başkent temsilcisi bu doğrultuda, Sandra Radovic ve Diana Radojevic'i Sırbistan'dan, Ana Rajkovic'i Hırvatistan'dan, Valeria Zorya'yı Ardeşen GSK'dan, Gülsüm Bedel ve Fatma Atalar'ı İzmir Büyükşehir Bld.'den, Yağmur Bembeyaz, Edanur Arslan ve Bilgenur Öztürk'ü 1453 Üsküdar'dan kadrosuna kattı.

Esra Gündar menajer koltuğunda

Yenimahalle Belediyespor'a uzun yıllar katkı veren, Türk hentbolunun kaliteli ismi Esra Gündar, bu sezondan itibaren takımına kulüp menajeri olarak katkı vermeye devam edecek. Baştan aşağıya yenilenen kadronun uyum sürecini atlatmasında büyük etki edecek olan Gündar, tecrübelerini genç isimlere aktararak, yol gösterici olacak.