TRABZONSPOR'DA "KRAL" BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ

Trabzonspor'a geri dönen eski gol kralı Burak Yılmaz, geçen sezon santrfor oyuncularının 22 haftadaki gol sayısını ilk haftada yakaladı.

Geçen sezon Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'nın görev yaptığı 22 haftada toplam 2 gol atılırken Burak Yılmaz, ilk hafta Atiker Konyaspor maçında 2 gol attı.

Santrfor oyuncuları konusunda geçen sezon sıkıntı yaşayan Karadeniz ekibinde, ligin 8. haftasında Galatasaray maçında N'Doye, ligin 22. haftasında da devre arasında Akhisar Belediyespor'dan transfer edilen Hugo Rodallega, birer gol kaydetmişti.

Gol atamadan gitmişlerdi

Geçen sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden kiralanan Suk, Süper Lig'de golle tanışamadan ara transferde Karadeniz ekibine veda etmişti.

Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Güney Koreli oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor ile oynanan ve bordo-mavililerin 6-0 kazandığı karşılaşmada, fileleri havalandırmıştı.

Trabzonspor'un Gaziantepspor'dan renklerine bağladığı Muhammet Demir ise geçen sezon Süper Lig'in ilk bölümünde gol sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takım formasıyla 9 lig maçında 424 dakika sahada kalmasına karşın beklenen katkıyı yapamayan Muhammet, eski takımına kiralanmıştı.

Karadeniz ekibinde, Azerbaycan asıllı Rus forvet oyuncusu Sheidaev de sadece 1 maçta 11 dakika forma giyerken Slovakya'nın Zilina takımına gönderildi.

Senegalli futbolcu N'Doye ise 27 lig maçında rakip fileleri 5 kez, Hugo Rodallega ise 15 maçta 6 gol kaydetmişti.