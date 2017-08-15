FIRTINA, YANAL’LA YİNE İYİ BAŞLADI

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, üçüncü kez görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oynadığı 6 başlangıç maçını da kazandı.

Bordo-mavili takım, ilk olarak 2007-2008 sezonunun 11. haftasında göreve gelen teknik direktör Yanal ile ilk maçında, Ankaraspor'u 2-1 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Yanal ile 2008-2009 sezonunun ilk haftasında da yine Ankaraspor'u 2-0 yenerek, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

2014-2015 sezonunda teknik direktör Vahid Halilhodzic'in takımdan ayrılmasının ardından ikinci kez takımın başına gelen Yanal ile ilk karşılaşmasında bordo-mavililer, 10. haftada Galatasaray'ı deplasmanda 3-0 mağlup etme başarısı gösterdi.

Trabzonspor, geçen sezon öncesi üçüncü kez göreve gelen Yanal ile ilk hafta sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek lige galibiyetle başladı.

- Medical Park Stadı'nda ilk başlangıç

Trabzonspor, geçen sezon 18 Aralık'ta açılışı gerçekleştirilen Medical Park Stadı'nda ilk maçını ligin 19. haftasında yine teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde oynayarak sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavililer, son olarak Medical Park Stadı'nda ilk kez oynadığı 2017-2018 sezonu açılış maçında da Atiker Konyaspor'u 2-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.

Trabzonspor, teknik direktör Yanal ile böylece 6 başlangıç maçını da kazanma başarısı gösterdi.