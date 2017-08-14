GALATASARAY 4 - KAYSERİSPOR 1

Galatasaray 4 - Kayserispor 1
Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Galatasaray ile Kayserispor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges (82' Koray Günter), Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye (73' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda (86' Eren Derdiyok), Garry Rodrigues
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Levent Gülen, Güray Vural, Fernando Boldrin (46' Ryan Mendes), Gonzalo Espinoza (56' Stephane Badji), Deniz Türüç, Tiago Lopes, Asamoah Gyan (71' Geoffrey Bia), Umut Bulut
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
Goller: DK 16: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 29: Levent Gülen (Kayserispor), DK 35: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 37: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 87: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 18: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 18: Fernando Boldrin (Kayserispor), DK 20: Gonzalo Espinoza (Kayserispor), DK 40: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 90: Sinan Gümüş (Galatasaray)
Kırmızı Kart: DK 85: Tiago Lopes (Kayserispor)
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