Galatasaray 4 - Kayserispor 1
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GALATASARAY 4 - KAYSERİSPOR 1

Galatasaray 4 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Galatasaray ile Kayserispor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

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Galatasaray 4 - Kayserispor 1

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Galatasaray ile Kayserispor Türk Telekom Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 4-1 kazandı.

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges (82' Koray Günter), Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye (73' Sinan Gümüş), Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda (86' Eren Derdiyok), Garry Rodrigues

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Levent Gülen, Güray Vural, Fernando Boldrin (46' Ryan Mendes), Gonzalo Espinoza (56' Stephane Badji), Deniz Türüç, Tiago Lopes, Asamoah Gyan (71' Geoffrey Bia), Umut Bulut

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

Goller: DK 16: Tolga Ciğerci (Galatasaray), DK 29: Levent Gülen (Kayserispor), DK 35: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 37: Bafetimbi Gomis (Galatasaray), DK 87: Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 18: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 18: Fernando Boldrin (Kayserispor), DK 20: Gonzalo Espinoza (Kayserispor), DK 40: Tiago Lopes (Kayserispor), DK 90: Sinan Gümüş (Galatasaray)

Kırmızı Kart: DK 85: Tiago Lopes (Kayserispor)

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