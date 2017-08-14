Nadal 3 yıl sonra zirveye çıkacak
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NADAL 3 YIL SONRA ZİRVEYE ÇIKACAK

Nadal 3 yıl sonra zirveye çıkacak

Nadal, İsviçreli Roger Federer'in sakatlığı nedeniyle Cincinnati Masters'a katılamayacağını duyurmasıyla gelecek hafta açıklanacak tek erkekler dünya klasmanında zirveye çıkmayı garantiledi.

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 İspanyol tenisçi Rafael Nadal, İsviçreli Roger Federer'in sakatlığı nedeniyle Cincinnati Masters'a katılamayacağını duyurmasıyla gelecek hafta açıklanacak tek erkekler dünya klasmanında zirveye çıkmayı garantiledi.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası Büyük Britanyalı Andy Murray'nin ardından 3. basamakta yer alan Federer de sakatlığı nedeniyle Cincinnati Masters Tenis Turnuvası'nda mücadele edemeyeceğini duyurdu.

Federer, turnuvanın internet sitesinde yer alan açıklamasında, Cincinnati'de korta çıkamayacak olmaktan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, "Montreal'deki turnuvada sırtımdan sakatlandım ve bu hafta dinlenmeye ihtiyacım var." ifadesini kullandı.

Böylece son olarak 6 Temmuz 2014'te klasmanın zirvesinde bulunan 31 yaşındaki Nadal, bu hafta Murray ve Federer'in yokluğunda mücadele edeceği Cincinnati Masters'ın ardından 21 Ağustos'ta açıklanacak sıralamada, yaklaşık 3 yıl sonra yeniden bir numaraya yükselecek.

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