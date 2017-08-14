BURAK, NEDEN KAPTAN OLARAK ÇIKMADI?

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, Burak Yılmaz'ın katkısıyla güzel bir skorla kazandıklarını söyledi. Esame listesinde kaptan olarak yer alan Burak'ın sahaya kaptan olarak çıkmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yanal, "Burak, birçok şeyi aşan, olgun bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada sakatlık geçiren Atiker Konyasporlu Traore'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak acil şifalar diledi.

"Burak için iyi oldu"

Karşılaşmayı özel oyuncuların oldukça fazla katkısıyla kazandıklarını ifade eden Yanal, "Burak için iyi oldu. Güzel bir skorla ve onun katkısıyla kazandık." dedi.

Yanal, en çok korktukları oyun içerisinde çıkarken top kaybı ile erken karşılaşarak yedikleri golle yenik duruma düştüklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Bir türlü oyun ritmini yakalayamadık. Son iki kupayı alan organize bir takım ile oynamamızın etkisi vardı. Trabzonspor takımının bundan sonra kazanmak için daha iyi oynamaya, organize olmaya ihtiyacı var. Bunu da yapacak takım var. Oynadığımız hazırlık maçlarımız referansımız. Bugün çok kötü bir atmosferde oynadık. Çok sıcaktı, iki takım için de gel gitler vardı. Ama ben seyircimize çok teşekkür ederim. Onlar bugün yüreklerini ortaya koydular. Sıcak havada sıcaklıklarını hissettirdiler. Onların desteğiyle lige iyi başladık."

50. yılda gerek saha içi gerek mali olarak yönetilebilir bir takım olmaları gerektiğini anlatan Yanal, "Yönetilebilir olmaktan biraz daha işi fantaziye getirirsek problemlerle karşı karşıya kalırız. Selçuk İnan, Türkiye'nin en önemli oyuncusu, bir mukavelesi var, ciddi şekilde bir takım kaptanı. Bizim hedeflerimiz için bir kadromuz var. Bu kadro içinde oyuncular var. Onazi, ciddi teklifle karşı karşıya pazartesi netleşir. Başka oyuncularımız için de teklifler var, biz de başka oyuncular için teklifte bulunuyoruz. Alınacak oyuncular herhangi bir oyuncu olmayacak." diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın kaptan olmaması

Esame listesinde kaptan olarak yer alan Burak Yılmaz'ın sahaya kaptan olarak çıkmamasına ilişkin soru üzerine Yanal, şunları kaydetti:

"Burak bu takımda önemli misyona sahip. Onun bant takıp sahaya çıkması çok önemli değil. O zaten hepimizin içinde belli misyona sahip. İyi arkadaşlık ortamı var. Herkes birbirlerine bu jestleri yapıyor. Burak da bu konuyu hiç gündeme getirmedi. Ama Uğur 'ağabey siz çıkın' diyerek jest yaptı. O da 'bu şimdi konuşulacak konu değil, şimdi çık daha sonra konuşuruz' dedi. Burak, birçok şeyi aşan, olgun bir oyuncu. Ülke futbolu için çok iyiydi. Bugün yaptığı skorun milli takıma da oldukça fazla katkısı olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlı, çok coşkulu."

Yanal'dan Fenerbahçe maçı öncesi dostluk mesajı

Yanal, Fenerbahçe ile gelecek hafta yapacakları karşılaşmanın ligde erken oynanacak olmasının avantaj olup olmayacağı şeklindeki bir soru üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü sonucu çıkarabilirsiniz. Avantaj diyebilirsin, dezavantaj diyebilirsin. Sizin ne yapacağınıza bağlı. Bugün burada Konyaspor'u yenmek şu anda takımların performansları açısından çok zor. Biz bugün kazandık ama hangi şartlarda kazandığımız ortada. Karşı takıma saygı duyuyorum, çok formda organize bir takım. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, yeni çıkmış bir Göztepe karşısında zaman zaman zorlandı. Ama önemli oyuncuları var, performansları çok üst düzeyde."

"Ülkemiz için dostluk, barış, kardeşlik çok önemli" diyen Ersun Yanal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha dün şehit cenazesine gittik. İki tane şehidimiz oldu. Ülkemizin geçtiği yollar belli. Hiç olmazsa sporda dostluğu, barışı, kardeşliği sağlayalım. Futbolda rekabet olur, oyuncuyla ilgili, sonuçla ilgili olur. Bizim asla dostluğumuzu barışımızı, kardeşliğimizi bozacak hiçbir hamlede, işte bulunmamız gerekiyor. Buna ülke olarak çok ciddi ihtiyacımız var. Rekabet ne kadar güzel. Fenerbahçe ile Trabzonspor rekabet etmeyecek de kim rekabet edecek. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor birbirleriyle rekabet edecek tabii ki. Bu işin güzelliği rekabet yüzünden. Rekabeti kaldırdığında bunların hiçbiri olmayacak. O yüzden bunun tadını çıkarmak gerekiyor."

Usta'dan şehit Eren mesajı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 2-1 kazandıkları Atiker Konyaspor maçı sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül'e vurgu yaparak "Yeni sezon, yeni bir heyecan. Eren... Keşke sen de olabilseydin. Bu maç senin aziz hatıran için olsun. #İyikiVarsınEren." ifadelerini kullandı.