"GÖZTEPE, STATTAN SONRA FARKLI BİR TAKIM OLACAK"

Süper Lig'de 2017-2018 sezonuna Fenerbahçe karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, "Bizim her maç için hedefimiz 3 puandır, bu işi abartıp çok da sevinmeye gerek yok." dedi.

Kulüp binasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sepil, iyi transferler yaptıklarını ancak bu birliktelikten nasıl bir sonuç çıkacağını görmek istediklerini söyledi.

Futbola kısa vadeli bakmamak gerektiğini ifade eden Sepil, "Göztepe olarak oynamak istediğimiz bir futbol tarzı var. Burada beni en çok mutlu eden, istediğimiz tarza uygun bir futbol oynamış olmak. O da coşkulu, heyecan verici bir oyun tarzıydı." diye konuştu.

Diğer maçlarda da aynı performansı göstermek istediklerini kaydeden Sepil, "Bizim her maç için hedefimiz 3 puandır, bu işi abartıp çok da sevinmeye gerek yok. Bu seneki hedefimiz Süper Lig'de kalıcı bir Göztepe oluşturmak." ifadelerini kullandı.

- "Daha fazla yabancı futbolcunun oynayacağı bir lig izleyeceğiz"

Takımlarda yabancı oyuncu sayılarının fazlalığına dikkati çeken Sepil, "Biz yeni bir takımız. Bu yeni takım içerisinde Türkiye'den oyuncu bulmak çok zor. Ekonomik koşullar da bizi bu yönde transferler yapmaya itti. Daha fazla yabancı futbolcunun oynayacağı bir ligi seyredeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Seyircisiz oynama cezasının ilkel bir metot olduğunu söyleyen Sepil, suçluların cezalandırılması gerektiğini, aksi takdirde kulüp ve hiçbir şey yapmayan seyircinin de cezalandırıldığını dile getirdi.

Mehmet Sepil, Göztepe'nin yeni stadı için ihaleyi alan firmanın sondaj çalışmaları yaptığını belirterek, "Temel atma töreni için de 9 Eylül tarihini belirledik. Bu temel atma törenine Başbakanımız Binali Yıldırım'ı da davet ettik. Göztepe, stattan sonra farklı bir takım olacak." diye konuştu.