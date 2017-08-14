TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmaların ardından Çaykur Rizespor, 3 puan ve averajla haftayı lider tamamladı.
Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın programı ise şöyle:
- Sonuçlar
Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0
Çaykur Rizespor-Manisaspor: 4-1
İstanbulspor-Eskişehirspor: 2-2
Adanaspor-Denizlispor: 3-0
Boluspor-Giresunspor: 2-2
Samsunspor-Gazişehir Gaziantep: 0-0
Gaziantepspor-Ümraniyespor: 0-3
Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: 2-2
Elazığspor-Altınordu: 0-2
Puan Durumu
|
|
Takımlar
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
Çaykur Rizespor
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
3
|
3
|
2.
|
Adanaspor
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
3.
|
Ümraniyespor
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
0
|
3
|
3
|
4.
|
Altınordu
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
3
|
5.
|
Adana Demirspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
6.
|
Balıkesirspor Baltok
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
7.
|
Boluspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
8.
|
Eskişehirspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
9.
|
Giresunspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
10.
|
İstanbulspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
1
|
11.
|
B. B. Erzurumspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
12.
|
Gazişehir Gaziantep
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
13.
|
Mke Ankaragücü
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
14.
|
Samsunspor
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
15.
|
Elazığspor
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
2
|
-2
|
0
|
16.
|
Manisaspor
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
4
|
-3
|
0
|
17.
|
Denizlispor
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
-3
|
0
|
18.
|
Gaziantepspor
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
3
|
-3
|
0