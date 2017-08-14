TFF 1. Lig'de görünüm
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TFF 1. LİG'DE GÖRÜNÜM

TFF 1. Lig'de görünüm

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı.

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TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunda ilk hafta maçları tamamlandı.

Karşılaşmaların ardından Çaykur Rizespor, 3 puan ve averajla haftayı lider tamamladı.

Ligde alınan sonuçlar, puan durumu ve 2. haftanın programı ise şöyle:

- Sonuçlar

Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-0

Çaykur Rizespor-Manisaspor: 4-1

İstanbulspor-Eskişehirspor: 2-2

Adanaspor-Denizlispor: 3-0

Boluspor-Giresunspor: 2-2

Samsunspor-Gazişehir Gaziantep: 0-0

Gaziantepspor-Ümraniyespor: 0-3

Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: 2-2

Elazığspor-Altınordu: 0-2

Puan Durumu

 

Takımlar

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Çaykur Rizespor

1

1

0

0

4

1

3

3

2.

Adanaspor

1

1

0

0

3

0

3

3

3.

Ümraniyespor

1

1

0

0

3

0

3

3

4.

Altınordu

1

1

0

0

2

0

2

3

5.

Adana Demirspor

1

0

1

0

2

2

0

1

6.

Balıkesirspor Baltok

1

0

1

0

2

2

0

1

7.

Boluspor

1

0

1

0

2

2

0

1

8.

Eskişehirspor

1

0

1

0

2

2

0

1

9.

Giresunspor

1

0

1

0

2

2

0

1

10.

İstanbulspor

1

0

1

0

2

2

0

1

11.

B. B. Erzurumspor

1

0

1

0

0

0

0

1

12.

Gazişehir Gaziantep

1

0

1

0

0

0

0

1

13.

Mke Ankaragücü

1

0

1

0

0

0

0

1

14.

Samsunspor

1

0

1

0

0

0

0

1

15.

Elazığspor

1

0

0

1

0

2

-2

0

16.

Manisaspor

1

0

0

1

1

4

-3

0

17.

Denizlispor

1

0

0

1

0

3

-3

0

18.

Gaziantepspor

1

0

0

1

0

3

-3

0
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