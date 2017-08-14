HIRVATİSTAN'IN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Futbolda 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Kosova ve 5 Eylül'de Türkiye ile karşılaşacak Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktörlüğünü Ante Cacic'in yaptığı Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Matej Mitrovic ile adı siyah-beyazlı takımla anılan Domagoj Vida da yer aldı.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb)

Defans: Domagoj Vida, Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Matej Mitrovic (Beşiktaş), Borna Barisic (Osijek), Zoran Nizic (Hajduk Split)

Orta saha: Luka Modric, Mateo Kovacic (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (İnter), Milan Badelj (Fiorentina), Marko Rog (Napoli), Filip Bradaric (Rijeka), Mario Pasalic (Spartak Moskova)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Nikola Kalinic (Fiorentina), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Duje Cop (Cagliari)

Grupta 2 Eylül Cumartesi günü evinde Kosova'yı ağırlayacak Hırvatistan, 5 Eylül Salı günü ise Yeni Eskişehir Stadı'nda saat 21.45'te Türkiye ile karşılaşacak.