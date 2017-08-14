GALATASARAY-KAYSERİSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da 6 yeni transferin tamamı ilk 11'de sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Igor Tudor, sezon öncesi kadroya katılan Mariano Ferreira Filho, Maicon Pereira Roque, Fernando Reges, Badu Ndiaye, Younes Belhanda ve Bafetimbi Gomis'e başlangıç kadrosunda yer verdi.

Yeni transferlerden Maicon, Gomis ve Belhanda, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç temsilcisi Östersunds ile yapılan maçlarda forma şansı bulurken, Mariano, Ndiaye ve Fernando ise ilk kez Galatasaray formasıyla bir resmi maçta oynadı.

Galatasaray'ın Kayserispor karşısındaki 11'i, Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Maicon, Linnes, Tolga Ciğerci, Fernando, Rodrigues, Ndiaye, Belhanda ve Gomis şeklinde oldu.

Sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde yalnızca 2 Türk oyuncunun bulunması dikkati çekti. Başlangıç kadrosunda Türk olarak Serdar Aziz ve Tolga Ciğerci şans buldu.

- Serdar Aziz, 239 gün sonra formasına kavuştu

Kayserispor karşısında stoper olarak sahaya çıkan Serdar Aziz, 239 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin geride kalan sezonun 15. haftasında 18 Aralık 2016'da oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında ciddi bir sakatlık geçiren Serdar Aziz, bu müsabakanın ardından ilk kez resmi bir maçta görev aldı.

- Selçuk İnan ve Yasin Öztekin yedek

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle son yapılan antrenmanlarda düzenli yer alamayan Selçuk İnan ve Yasin Öztekin, maça yedekler arasında başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin iki tecrübeli oyuncusu, teknik direktör Tudor'dan maç içinde şans bekledi.

- Tüm takım tribüne çağrıldı

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi ısınmaya çıkan Galatasaray takımını tribüne çağırdı.

Takımı önce birlikte tribüne davet ederek alkışlayan sarı-kırmızılı futbolseverler, ardından oyuncuları tek tek çağırarak "üçlü" çektirdi.

Müsabaka öncesi Galatasaray taraftarlarının en büyük ilgi gösterdiği isim kaleci Fernando Muslera oldu. Isınmak için sahaya çıktığında alkışlarla karşılanan Muslera, tezahüratlar eşliğinde müsabakaya hazırlandı.

- Tudor ıslıklandı

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, maç öncesi taraftarlarca ıslıklandı.

Maçın başlaması öncesi takım kadroları anons edilirken oyuncuları alkışlarla destekleyen sarı-kırmızılılar, teknik direktör olarak Igor Tudor'un adının okunmasının ardından ise ıslıklarla Hırvat teknik adamı protesto etti.

- Feghouli, tribünleri selamladı

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı son isim olan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, maç öncesi sahaya çıkarak taraftarları selamladı.

"Yeni transferimiz Feghouli tribünleri selamlıyor" anonsuyla sahaya davet edilen yıldız oyuncu, tüm tribünleri gezerek taraftarlara el salladı.

Sarı-kırmızılı futbolseverler ise Feghouli'ye tezahüratlar ve alkışlarla karşılık verdi.

Karşılaşma öncesi GSTV'ye açıklamalarda bulunan Feghouli, uzun zamandır Galatasaray'a imza atmak için beklediğini belirterek, "Şartlar bazen böyle olabiliyor. Böylesine büyük bir taraftarı olan camiaya katıldığım için çok mutluyum. Bugün de ilk defa Türk Telekom Stadı'na geldim. Çok güzel bir stat, seyirci de muhteşem. Sabırsızlıkla takım arkadaşlarımla tanışıp, idmanlara başlamak ve bu sahada çıkıp oynamak istiyorum." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı takıma şampiyonluk yaşamak için geldiğini kaydeden Feghouli, "İyi çalışmam lazım. 5 yıllık bir kontrat imzaladım. Galatasaray tarihine geçmek için uzun bir kontrat. Umarım her şey istediğim gibi olur." ifadelerini kullandı.

Sofiane Feghouli, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalayacak.

- Tribünler büyük ölçüde doldu

Sarı-kırmızılı taraftarların sezonun ilk maçı olan Kayserispor karşılaşmasına ilgisi yüksek oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda edilmesinin ardından moral bozukluğu yaşayan taraftarlar, Kayserispor maçında tribünleri büyük ölçüde doldurdu.

Tribünlerde boşluklar olmasına karşın yaklaşık 30 bin taraftar karşılaşmayı izledi.

- Şehitler için saygı duruşu yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik, Galatasaray-Kayserispor maçında da unutulmadı.

Maça iki takım oyuncuları, "Şehitlerimizi Saygıyla Anıyoruz #iyikivarsınEren." pankartıyla çıkarken, ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Taraftarlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratlarıyla yaşanan terör olayına tepki gösterdi