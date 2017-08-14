ELAZIĞSPOR 0 - ALTINORDU 2

Elazığspor 0 - Altınordu 2
TFF 1.Lig 1. haftasında Elazığspor ile Altınordu Elazığ Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.
Elazığspor: Soner Şahin, Serkan Kurtuluş, Onur Güney, Mehmet Yiğit, Erman Bulucu, Elmar Bjarnason, Murat Kayalı (46' Alpaslan Öztürk), Andreas Tatos, Tom Silva, Berk Yıldız, Lucio Maranhao (70' Jeffrey Sarpong)
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Altınordu: Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Yalçın Arslan, Yusuf Acer, Seydi Kayasoy, Mehmet Murat Uçar (90' Musa Caner Aktaş), Serkan Göksu, Alican Özfesli (85' Recep Yemişci), Barış Alıcı, Oğulcan Ülgün, Mirkan Aydın (44' Fatih Aktay)
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak, Ramazan Keleş
Goller: DK 26: Mirkan Aydın (Altınordu), DK 85: Fatih Aktay (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 12: Yusuf Acer (Altınordu), DK 45: Kerim Alıcı (Altınordu), DK 60: Serkan Göksu (Altınordu), DK 64: Barış Alıcı (Altınordu), DK 67: Mehmet Yiğit (Elazığspor), DK 77: Fatih Aktay (Altınordu), DK 79: Alpaslan Öztürk (Elazığspor), DK 84: Andreas Tatos (Elazığspor), DK 90: Recep Yemişci (Altınordu)
Kırmızı Kart: DK 84: Serkan Kurtuluş (Elazığspor)