İŞTE GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Kayserispor maçında ilk 11'ler
Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Türk Telekom Arena
Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges
Teknik Direktör: Igor Tudor
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Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık
Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler
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