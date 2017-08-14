İşte Galatasaray - Kayserispor maçında ilk 11'ler
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İŞTE GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Galatasaray - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Galatasaray - Kayserispor maçında ilk 11'ler

Bugün 21:45'da başlayacak Galatasaray - Kayserispor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 1. Haftasında Türk Telekom Arena Stadyumunda oynanacak müsabakayı Halis Özkahya yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Türk Telekom Arena

Galatasaray: Nestor Fernando Muslera, Marıano Ferreıra Fılho, Maıcon Pereıra Roque, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Younes Belhanda, Martın Lınnes, Bafetıbı Gomıs, Papa Alıoune Ndıaye, Garry Mendes Rodrıgues, Fernando Francısco Reges

Teknik Direktör: Igor Tudor

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Asamoah Gyan, Levent Gülen, Gonzalo Alejandro Espınoza Toledo, Güray Vural, Umut Bulut, Deniz Türüç, Crıstıan-ıonut Sapunaru, Fernando Henrıque Boldrın, Sılvıu Lung, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Halis Özkahya, Cem Satman, Hakan Yemişken, Arda Kardeşler

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