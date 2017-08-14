ELAZIĞSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 20:00'da başlayacak Elazığspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 1. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Elazığ Atatürk
Elazığspor: Soner Şahin, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Lucıelmo Palhano Soares, Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Murat Kayalı, Mehmet Yiğit, Wellıngton Brıto Da Sılva
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
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Altınordu: Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Berke Özer, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak, Ramazan Keleş
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