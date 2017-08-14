Elazığspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
﻿
Site İçi Arama
﻿

ELAZIĞSPOR - ALTINORDU SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Elazığspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 1.Lig 1. haftasında Elazığspor ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

303 Okunma

Elazığspor - Altınordu sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 20:00'da başlayacak Elazığspor - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 1. Haftasında Elazığ Atatürk Stadyumunda oynanacak müsabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Elazığ Atatürk

Elazığspor: Soner Şahin, Theodor Elmar Bjarnason, Berk Yıldız, Lucıelmo Palhano Soares, Onur Güney, Fatih Serkan Kurtuluş, Erman Bulucu, Andreas Tatos, Murat Kayalı, Mehmet Yiğit, Wellıngton Brıto Da Sılva

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Altınordu: Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Oğulcan Ülgün, Mehmet Murat Uçar, Serkan Göksu, Mirkan Aydın, Alican Özfesli, Kerim Alıcı, Berke Özer, Barış Alıcı, Seydi Kayasoy

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Abdullah Yılmaz, Orkun Aktaş, Muhammet Yumak, Ramazan Keleş

﻿

TFF 1. Lig'de görünüm
Elazığspor 0 - Altınordu 2
TFF 1.Lig'de 2. hafta programı açıklandı
4
Statü değişti. Artık deplasmana kota var!
Ligler başlıyor! İşte ilk hafta programı
Spordaki şiddet masaya yatırıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿