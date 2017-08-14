İLHAN CAVCAV SOKAĞI AÇILDI

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Altındağ İlçesi Hacettepe Mahallesi sınırları içinde yer alan Dutluk Sokak'ın adı, dün yapılan törenle İlhan Cavcav Sokağı olarak değiştirildi.

Törende Başkan Murat Cavcav ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.



Törende sırasıyla Gençlerbirliği Taraftarlar Derneği Başkanı Murat Kahramaner, Ankara Kulübü Genel Başkanı Metin Özaslan ve Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav birer konuşma yaptı.

Murat Cavcav, sorumluluklarının farkında olduklarını söyleyerek, "İlhan Cavcav, iyi bir spor adamı, iyi bir Ankaralıydı. Bu sokağa babamın, onursal başkanımızın adının verilmesi bizi son derece mutlu etti. Bu açılışta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Seymenler eşliğinde kortejle yürüyen grup, Dutluk Sokağına gelerek sokağın açılışını yaptı.

Başkan Murat Cavcav, tören sonunda, sokak tabelalarını İlhan Cavcav Sokağı tabelası ile değiştirdi.