EVKUR YENİ MALATYASPOR - OSMANLISPOR MAÇININ ARDINDAN

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Süper Lig'de 2017-2018 İlhan Cavcav sezonunun açılış maçında Evkur Yeni Malatyaspor, Osmanlıspor'u 3-1 mağlup etti.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Öncelikle çok uzun yıllar önce Süper Lig'de mücadele eden Malatyaspor'un ilk karşılaşmasıydı. O yüzden iyi başlamak gerekiyordu. Kendi sahamızda oynadığımız karşılaşmayı iyi değerlendirdik ve 3 puanla başlayarak iyi bir moral elde ettik" dedi.



Malatyaspor'un birçok önemli karşılaşmasına ev sahipliği yapan İnönü Stadı'nın da kapanış maçı olduğunu ifade eden Sağlam, "Buraya da bu galibiyetle güzel bir veda ettik" diye konuştu.



"TRANSFERLERİ ACİLEN YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Sezona 3 puanla başlamalarının kendileri açısından oldukça önemli olduğunu dile getiren Sağlam, "Şunu da samimiyetle söylüyorum. Bu galibiyet, bizi bazı gerçekleri görmekten de alı koymadı. Çok eksiğimiz var, transferleri acilen yapmamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



Osmanlıspor'u çok iyi analiz ettiklerini de belirten Sağlam, "Maçın başında bulduğumuz gol sonrasında geriye çekildik. İlk yarı rakip daha çok pozisyona girdi. Ama gol bulamadı. İkinci yarı dirençlerinin düşmesi bizim fiziki üstünlüğümüzün de arması ile güzel goller bulduk. Güzel bir maç oldu bizim için, ama çok eksikliğimiz var. Bunları acilen gidermemiz lazım. Takıma sonradan katılan oyuncularımız var. Onlarında fiziksel eksikliği bariz bir şekilde görünüyor ama bu olumsuzluklara rağmen galip geldik, çocuklar güzel iş yaptılar" diye konuştu.



OSMANLISPOR CEPHESİ



Osmanlıspor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise, "İyi oynadığımız bir anda maalesef bir gol yedik, yediğimiz gol sonrasında da iyi oynamaya devam ettik. İkinci yarıda Dia çift daldı, maçın hakemi 40 metreden penaltı verdi. Mete Kalkavan maçın kaderinin değişmesine neden oldu. Yalandan fauller vermeleri, klasik hakem göstergesi, o yüzden Mete Kalkavan'a teşekkür ediyorum" dedi.



Uygun, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında aldıkları mağlubiyeti hakeme bağladıklarını belirtti.