OSMANLISPOR, MALATYA'DA AĞIR YARALI

Evkur Yeni Malatyaspor, 31 yıllık tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'deki ilk maçında Osmanlıspor'u 3-1 yendi.

Yapımı tamamlanan Yeni Malatya Stadı'ndaki bazı eksikleri nedeniyle Malatya İnönü Stadı'nda yapılan maçın 10. dakikasında Faslı forvet Khalid Boutaib'in golüyle öne geçen ev sahibi takım, devre arasına 1-0 üstün girdi.

Mücadelenin 53. dakikasında Nacer Barazite'nin penaltıdan bulduğu golle 2 farklı üstünlük kuran Evkur Yeni Malatyaspor, Boutaib ile 77. dakikada bir gol daha buldu. Osmanlıspor'un 90+4. dakikada Andreas Beyer Maxso'nun ayağından bulduğu golle fark 2'ye inse de Evkur Yeni Malatyaspor sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Malatya Belediyespor adıyla 1986'da kurulan ve 2010 yılında Yeni Malatyaspor ismini alan sarı-siyahlılar, 31 yıllık tarihinde ilk kez çıktığı Süper Lig'e 3 puanla başladı.

8. dakikada Barazite'nin ceza sahası dışından şutunda, kaleci Karcemarskas topu iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'deki ilk golünü attı. Sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Barazite'nin yerden ortasında Boutaib, altıpas gerisinde dokunduğu meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0

31. dakikada Osmanlısporlu futbolcu Serdar Gürler'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.

36. dakikada sağdan köşe vuruşunu paslaşarak kullanan ve tekrar topla buluşan Serdar Gürler'in ortasında, ceza sahası içinde Bifouma'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

45+2. dakikada Osmanlıspor'un atağında Lawal'ın savunmanın arkasına pasında, Farnolle kalesinden çıkarak topu taca attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Cissokho'nun sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Yalçın Ayhan'ın kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas meşin yuvarlağı kornere çeldi.

52. dakikada Cissokho'nun uzun pasına hareketlenen Dia'ya yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

53. dakikada penaltı atışını kullanan Barazite, topu ağlara göndererek Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 öne geçirdi.

75. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan kullandığı korner atışında, Murat Akça'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

77. dakikada Dia'nın sol kanattan yerden altıpas içerisinde yaptığı ortada, Boutaib kale sahası içerisinde düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-0

83. dakikada sağ taraftan ceza sahası içerisinde giren Osmanlısporlu Vrsajevic'in vuruşunda, kaleci topu kornere çeldi.

90+4. dakikada sağ taraftan Serdar Gürler'in kullandığı korner atışısında kaleciden dönen topu tamamlayan Maxso, Osmanlıspor'un tek golüne imza attı: 3-1.

Karşılaşma 3-1 Evkur Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Malatya'nın 11 yıllık hasreti son buldu

En son 2005-2006 sezonunda Malatyaspor ile Süper Lig heyecanını yaşayan Malatya'nın özlemi, 11 yıl sonra şehrin başka bir takımıyla sona erdi.

2005-2006 sezonunu 36 puanla 16. sırada tamamlayarak Süper Lig'e veda eden Malatyaspor, profesyonel liglerde tutunamayarak, Malatya amatör küme futbol liglerine kadar geriledi.

Malatyaspor'un düşüşünün ardından Malatya futbolunun umudu olan Yeni Malatyaspor, şehrin 11 yıllık özlemini sonlandırarak, Süper Lig'e çıkmıştı.

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 - Osmanlıspor: 1

Stat: Malatya İnönü

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Yalçın Ayhan, Murat Akça, Cissokho, Dia (Dk. 85 Dening), Murat Yıldırım (Dk. 73 Pereira), Azubuike, Eren Tozlu, Barazite (Dk. 65 Aytaç Kara), Boutaib

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Maxso, Numan Çürüksu, Pinto, Hasan Kılıç (Dk. 60 Musa Çağıran), Tugay Kaçar, Umar, Lawal (Dk. 75 Tisdell), Serdar Gürler, Bifouma (Dk. 60 Mehmet Umut Nayir)

Goller: Dk. 10 ve 77 Boutaib, Dk. 53 Barazite (Penaltıdan) (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90 4 Maxso (Osmanlıspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Tisdell (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 53 Pinto, Dk. 62 Numan Çürüksu, Dk. 90 Maxso (Osmanlıspor), Dk. 80 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)