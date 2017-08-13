KAKA'YI VİDEO HAKEM DE KURTARAMADI!

Orlando City ile New York Red Bull maçında Kaka'nın, rakip takımda forma giyen arkadaşı Aurelien Collin ile şakalaşması pahalıya patladı.

Yeşil sahalarda yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Arkadaşıyla şakalaşan futbolcu kırmızı kartla oyundan atıldı.

Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nde Orlando City ve New York Red Bull arasında oynanan maçta yaşandı..

Mücadelenin son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında yaşanan tartışma gerginliğe sebep oldu..

İtişmeler yaşanırken Orlando’nun yıldızı Kaka, rakip takımda forma giyen arkadaşı Aurelien Collin ile şakalaştı.

Tansiyonu düşürmek için eliyle Collin’in suratını tutan Kaka’nın şakası, ona pahalıya patladı. Yıldız futbolcunun hareketini kural dışı olarak gören hakem, sambacıya kırmızı kart gösterdi. İtirazların ardından video hakem sistemi devreye girdi.

Olay anını tekrar izleyen hakemler, Kaka’nın rakibine yaptığı hareketi kural dışı olarak nitelendirdi ve Brezilyalı futbolcuyu saha dışına gönderdi.

Kaka ve Collin, hakeme şakalaştıklarını anlatmaya çalışsalar da bu çaba hakemin kararını değiştirmeye yetmedi.