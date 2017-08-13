MESUT ÖZİL LA LİGA YOLCUSU

Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mesut Özil, gitmek istediği takımı belirledi.
Mesut, Barcelona forması giymek için menajerine talimat verdi.
Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’ya transfer olmak istiyor.
Arda Turan'ı göndermeye çalışan Barcelona'nın ise Mesut Özil ismine sıcak baktığı biliniyor.
Gelecek sezon Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu , menajerine tam yetki vererek Barcelona’ya transfer olmak istediğini belirtti.
Daily Express’in haberine göre tecrübeli oyuncu Barça forması giymek istediği belirtti. Mesut Özil, Arsenal’in yaptığı kontrat uzatma teklifine olumsuz yanıt vermişti.