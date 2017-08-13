Mesut Özil La Liga yolcusu
﻿
Site İçi Arama
﻿

MESUT ÖZİL LA LİGA YOLCUSU

Mesut Özil La Liga yolcusu

Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mesut Özil, gitmek istediği takımı belirledi. Mesut, Barcelona forması giymek için menajerine talimat verdi. 

226 Okunma

Arsenal'le yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Mesut Özil, gitmek istediği takımı belirledi.
Mesut, Barcelona forması giymek için menajerine talimat verdi. 

Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’ya transfer olmak istiyor.

 Arda Turan'ı göndermeye çalışan Barcelona'nın ise Mesut Özil ismine sıcak baktığı biliniyor.

Gelecek sezon Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki futbolcu , menajerine tam yetki vererek Barcelona’ya transfer olmak istediğini belirtti.

Daily Express’in haberine göre tecrübeli oyuncu Barça forması giymek istediği belirtti. Mesut Özil, Arsenal’in yaptığı kontrat uzatma teklifine olumsuz yanıt vermişti. 

ETİKETLER
Gençlerbirliği dün resmi, bugün hazırlık maçına çıktı
11
Özat: "10 tane oyuncu almış gibi algı oluşturuldu!"
5
Gençlerbirliği'nde 'Khalili' 1 puanı getirdi
Gençlerbirliği - Karabükspor maçı sonrası Canlı Yayın
İşte Gençlerbirliği - K Karabükspor maçında ilk 11'ler
TFF 1.Lig'de 2. hafta programı açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿