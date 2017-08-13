Galatasaray'da "prim" dönemi sona erdi
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GALATASARAY'DA "PRİM" DÖNEMİ SONA ERDİ

Galatasaray'da "prim" dönemi sona erdi

Galatasaray'da yüksek bütçeli transferler ve maç başı ücret sistemi prim geleneğinin sona ermesine neden oldu.

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Galatasaray'da yüksek bütçeli transferler ve maç başı ücret sistemi prim geleneğinin sona ermesine neden oldu.

Yönetim artık futbolculara ekstra prim ödememe kararı aldı. Derbilerde de bu uygulamadan taviz verilmeyeceği bildirildi.

Maç başına birçok oyuncuya bonus ödeyen yönetim, bundan böyle futbolcularına ekstra bir prim ödemesi yapmayacak.

Oyuncular sezon sonunda şampiyonluk kupasına ulaşılması halinde ise yine mukavelelerinde belirtilen özel maddelere göre prim almaya hak kazanacak.

Kontratında şampiyonluk primi maddesi bulunmayan oyuncuların alacağı primleri ise yönetim belirleyecek.

Daha önceki yıllarda Galatasaray'da kazanılan her maça veya 4 maçlık serilere göre özel prim ödemesi yapılıyordu.  

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