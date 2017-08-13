YENİ SEZONA YENİLENEN KADRO

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu Kayserispor önünde açacak Galatasaray, kadrosunda önemli değişiklikler yaptı.

Transfer dönemini oldukça yoğun geçiren sarı-kırmızılı ekip, son iki sezonda yaşanan hayal kırıklıklarının ardından bu kez işi sıkı tutarken, şu ana kadar kadrosunu 6 önemli isimle takviye etti.

Galatasaray'da transfer döneminin sonuna kadar çalışmaların süreceği aktarılırken, ligin başlangıcında forma giyebilecek şekilde kadroya dahil edilen isimler, Younes Belhanda (Dinamo Kiev), Maicon Pereira Roque (Sao Paulo), Mariano Ferreira Filho (Sevilla), Bafetimbi Gomis (Swansea City), Badou Ndiaye (Osmanlıspor) ve Fernando Francisco Reges (Manchester City) oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte anlaşma sağlandığı belirtilen isimlerden West Ham United'dan Sofiane Feghouli ise henüz İstanbul'a gelmedi.

9 oyuncu ayrıldı

Galatasaray'ın geride kalan sezon kadrosunda bulunan isimlerden 9'u, takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Armindo Bruma'yı Leipzig'e, Semih Kaya'yı Sparta Prag'a, Cenk Gönen'i Malaga'ya, Lukas Podolski'yi Vissel Kobe'ye, Salih Dursun'u Antalyaspor'a satarken, sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Wesley Sneijder ise Fransız ekibi Nice'in yolunu tuttu.

Ayrıca, sözleşmeleri sona eren isimlerden Sabri Sarıoğlu, Göztepe'yle, Aurelien Chedjou, Medipol Başakşehir'le anlaşırken, kiralık sözleşmesi dolan Josue Pesqueira da kulübü Porto'ya döndü.

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yer almayan Hakan Balta, Nigel de Jong ve Luis Cavanda, henüz başka bir takımla anlaşmadı.

Sezon öncesi 5 hazırlık maçı yapıldı

Sarı-kırmızılı futbol takımı, Süper Lig'de yeni sezon öncesi 2 ayrı kamp dönemi geçirirken, 5 özel müsabaka oynadı.

Bu maçlardan 3'ünü kazanan Galatasaray, 1 karşılaşmayı kaybederken, 1 müsabakadan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın hazırlık döneminde oynadığı özel maçlar ve sonuçları şöyle oldu:

Rakip Skor Goller Gyirmot (Macaristan) 1 - 0 Ryan Donk Györ (Macaristan) 2 - 0 Younes Belhanda, Eren Derdiyok Eskişehirspor 2 - 1 Maicon, Younes Belhanda / Bruno Mezenga Akhisar Belediyespor 1 - 1 Garry Rodrigues / Soner Aydoğdu Hertha Berlin (Almanya) 1 - 2 Eren Derdiyok / Karim Rekik, Vedad Ibisevic

İlk resmi maçlarda hayal kırıklığı

Sezonun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda oynayan Galatasaray, aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı.

Bu turda İsveç temsilcisi Östersunds ile eşleşen sarı-kırmızılı takım, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybederken, Türk Telekom Stadı'ndaki rövanş müsabakasında da 1-1 berabere kaldı.

Favori olarak gösterildiği eşleşmede istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne henüz temmuz ayında veda ederek beklentilerin çok altında bir performans ortaya koydu.

Galatasaray lige iyi başlıyor

Sarı Kırmızılılar, lig tarihindeki açılış maçlarında 40 galibiyet, 11 yenilgi, 8 beraberlik aldı.

Sezona, Türk Telekom Stadı'nda Kayserispor maçıyla start verecek sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı 36 karşılaşmadan 28'ini kazandı, 5'ini yitirdi, 3'ünde de berabere kaldı.

Evindeki son 9 açılış maçını kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı son 9 açılış maçından da galibiyetle ayrılmasını bildi.

Galatasaray, geçen sezonki ilk hafta maçında evinde Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

Sadece 8 maçta gol atamadı

Galatasaray, 59 sezondaki ilk hafta maçlarından 51'inde gol atarken, sadece 8'inde suskun kaldı.

Sarı-kırmızılı takım, son 19 sezonda ise sadece 2011-2012'de 2-0 yenildiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında gol atamadan lige başladı.

En farklı galibiyeti 4-0'lık sonuçlarla

Galatasaray, sezondaki ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla aldı, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederken, 1979-1980'da Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 kaybetti.