SÜLEYMAN SEBA'NIN 3. ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, Seba'nın tüm renklere saygısı, efendiliği, centilmenliği ve ömrünün sonuna kadar duruşuyla futbolun saygınlığı konusunda örnek bir kişiliğe sahip olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türk futbolunu yücelten erdemlerin sembol ismi, onursal başkanı olduğu Beşiktaş Jimnastik Kulübünün ve tüm futbolseverlerin ortak değeri Süleyman Seba'yı 3 yıl önce kaybettik. Adını Süper Lig'in 2014-2015 sezonuna vermekten onur duyduğumuz Sayın Süleyman Seba'yı özlüyor, aramızdan ayrılışının üçüncü yılında hasret, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinden yapılan, kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile Seba'nın fotoğrafının yer aldığı mesajda ise, "Efsanevi spor adamı, Beşiktaş Jimnastik Kulübünün unutulmaz başkanı Süleyman Seba'yı, ebediyete intikal edişinin üçüncü yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübü de internet sitesinden paylaştığı mesajda, "Vefatının üçüncü yılında, taraflı tarafsız her futbolseverin sevgisini kazanmış değerli spor adamı ve Beşiktaş Jimnastik Kulübünün efsane başkanı Süleyman Seba'yı saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Beşiktaş, kulübün onursal başkanı Süleyman Seba'nın vefatının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesaplarından yayımladığı ve Seba'nın fotoğrafı ile "Beşiktaş'ı üzmesinler" sözünün yer aldığı mesajda, "Onursal başkanımız Süleyman Seba'yı vefatının üçüncü yılında saygıyla, özlemle ve rahmetle anıyoruz." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bugün saat 14.00'te Akaretler'deki Şairler Parkı'nda bulunan Süleyman Seba'nın heykelinin önünde taziye defteri açılacak. Saat 17.00'de aynı yerde kulüp tarafından anma töreni düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Seba, Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anılacak.