Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı
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DORTMUND, DEMBELE'Yİ KADRO DIŞI BIRAKTI

Dortmund, Dembele'yi kadro dışı bıraktı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, adı İspanyol kulübü Barcelona ile anılan kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin, süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, adı İspanyol kulübü Barcelona ile anılan kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin, süresiz kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund'un internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, antrenmanlara çıkmayan Dembele, ikinci bir duyuruya kadar kadro dışı bırakıldı.

Kulübün sportif direktörü Michael Zorc, 20 yaşındaki Fransız milli futbolcunun dilerse bireysel çalışabileceğini belirtti.

Paris Saint-Germain'in 222 milyon avroya transfer ettiği Neymar'ın boşluğunu doldurmak isteyen Barcelona'nın, Dembele'yi kadrosuna katmak istediği iddia ediliyor.

Borussia Dortmund'un 15 milyon avro bonservis bedeliyle 2016 yazında renklerine bağladığı Dembele, 50 maçta 10 gol attı.

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