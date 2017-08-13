ALEX'İN FENERBAHÇE'YE GELDİĞİ YAŞTA

Kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ofansif orta saha eksiğini Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor de Paula'nın transferiyle doldurdu.

Sarı-lacivertliler, Giuliano'nun takıma katılışıyla, Alex de Souza ve Diego Ribas'ın ardından "10 numara"sını yine Brezilya'dan seçti.

Fenerbahçe'ye 2004'te transfer olan ve oynadığı 8 sezonda taraftarların sevgilisi haline gelerek kaptanlığa kadar yükselen Alex, sarı-lacivertlilerde "10 numara" pozisyonunda istikrarlı bir performans sergiledi.

Fenerbahçe, Alex'in 2012-2013 sezonunun 5. haftasında takımdan ayrılışıyla santrfor arkası pozisyonunu yıldız oyuncunun vatandaşı Cristian Baroni ile doldurmaya çalıştı.

Bir sonraki sezonu (2013-2014) hücumcu orta sahası olmadan geçiren Fenerbahçe, 2014-2015'te Diego Ribas'ı transfer etti.

Santrfor arkası için yine bir Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna dahil eden sarı-lacivertliler, Diego'dan da istediği verimi alamadı.

Diego ile 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarını geçiren, bu süreçte şampiyonluk sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, performansından memnun kalmadığı Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırdıktan sonra 2016-2017'ye "10 numara"sız başladı.

Geçen sezon gol yollarında yaşadığı sorun nedeniyle 2017-2018 öncesi yeniden "10 numara" transferine ağırlık veren Fenerbahçe, bu eksiğini Brezilyalı Giuliano ile kapatmış oldu.

Ortega'dan sonra Brezilyalılar devri

Giuliano Victor de Paula transferiyle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, son 14 yılda Brezilyalılar dışında yabancı "10 numara" takviyesi yapmadı.

Sarı-lacivertliler, bu mevkide Brezilyalılar dışındaki son transferini 2002'de Arjantin Milli Takımı'nın "10 numara"sı Ariel Ortega'yı alarak gerçekleştirmişti.

Aynı sezon içinde Ortega'nın takımdan ayrılmasıyla sarı-lacivertlilerde bu pozisyonda sadece Brezilyalı futbolcular görev aldı.

Alex'le benzerlikleri var

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano, sarı-lacivertlilerin eski yıldız futbolcusu Alex de Souza ile benzer özellikler taşıyor.

Geçtiğimiz sezonu Zenit'te 17 gol ve 9 asistle geçiren Giuliano, Alex gibi Brezilya'nın Coritiba kentinde doğdu.

2004-2005 sezonunda 27 yaşındayken Fenerbahçe'ye transfer olan Alex ile aynı mevkide forma giyen Giuliano da sarı-lacivertlilere aynı yaşta katıldı.

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Alex gibi Giuliano da milli takım kadrosunda yer alıyor.

Alex, Fenerbahçe'ye ilk geldiği yıl 10 numaranın Tuncay Şanlı'da olmasından dolayı 20 numaralı formayı tercih etmişti. Giuliano da 10 numaralı formanın Robin van Persie'de olması nedeniyle Alex gibi Fenerbahçe kariyerine 20 numaralı formayla başlayacak.

Milli takıma çağrıldı

Sarı-lacivertlilerin yeni ofansif orta sahası Giuliano Victor de Paula, Brezilya Milli Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri aday kadrosuna davet edildi.

Milli takıma ilk kez 2010'da hazırlık maçlarında çağrılan ve bu formayı 13 kez giyen Giuliano, 14 defa da 20 yaş altı takımında görev aldı.

Giuliano, bir dönem Brezilya'nın 20 yaş altı takımının kaptanlığını da yapmıştı.