SİVASSPOR SEZONA YİNE KÖTÜ BAŞLADI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de mücadele ettiği son 4 sezondaki açılış maçlarında 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak bir sezon aranın ardından Süper Lig'e dönen kırmızı-beyazlılar, 2017-2018'in ilk haftasında dün deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 1-0 yenildi.

Sezon öncesi kadroda revizyona giden ve önemli takviyelerle lige iyi bir başlangıç yapmak isteyen teknik direktör Samet Aybaba yönetimindeki Sivas ekibi, Süper Lig'de mücadele ettiği son 3 sezonda olduğu gibi 2017-2018'e de galibiyetle başlayamadı.

Süper Lig'de 12. sezonunu geçiren Demir Grup Sivasspor, açılış maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekti.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligde mücadele ettiği 12 sezonda çıktığı açılış maçlarında 6 kez yenildi. Söz konusu karşılaşmaların 3'ünde rakiplerine üstünlük sağlayan Sivas ekibi, 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor, sezon açılış maçlarında 2007-2008'de deplasmanda Trabzonspor'u 3-0, 2010-2011'de sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlı ekip, sezon açılış maçlarındaki son galibiyetini ise 2012-2013'te dış dahada Gaziantepspor'u 1-0 yenerek elde etti.

Sivas ekibi, bu maçın ardından Süper Lig'de oynadığı 4 açılış müsabakasında Kayserispor ve Akhisar Belediyespor'a 1-0, Gaziantepspor'a 2-1 yenildi, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Sezon açılışlarında 7'si iç sahada 12 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 13 kez fileleri havalandırdı, kalesinde ise 14 gole engel olamadı.

Sezon açılış maçlarındaki performansı

Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'de mücadele ettiği 12 sezonda açılış maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

2005-2006 - Sivasspor-Malatyaspor (1-1)

2006-2007 - Sivasspor-Gençlerbirliği (1-2)

2007-2008 - Trabzonspor-Sivasspor (0-3)

2008-2009 - Sivasspor-Kayserispor (0-0)

2009-2010 - Sivasspor-Trabzonspor (1-2)

2010-2011 - Sivasspor-Galatasaray (2-1)

2011-2012 - Kardemir Karabükspor-Sivasspor (2-1)

2012-2013 - Gaziantepspor-Sivasspor (0-1)

2013-2014 - Kayserispor-Sivasspor (1-0)

2014-2015 - Sivasspor-Gaziantepspor (1-2)

2015-2016 - Sivasspor-Galatasaray (2-2)

2017-2018 - Akhisar Belediyespor-Demir Grup Sivasspor (1-0)