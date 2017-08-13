MALATYA'DAN RODALLEGA VE ARTURO MİNA ATAĞI

Süper Lig’deki ilk sezonunda iddialı bir kadro kuran Evkur Yeni Malatyaspor, stoper ve forvet arayışlarını hızlandırdı. Sarı-siyahlı kulüp, Trabzonspor’un golcüsü Rodallega ve Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina için girişimlerini hızlandırdı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın defans, orta saha ve forvet bölgeleri için transfer istemesi üzerine harekete geçen Malatya ekibinin, River Plate forması giyen 27 yaşındaki Ekvador Milli Takımı'nın stoperi Arturo Mina ile anlaştığı iddia ediliyor.

Sarı-siyahlı yönetimin ayrıca Trabzonspor’un golcüsü Rodallega için de teklifini sunduğu ve bu futbolcudan haber beklediği öğrenildi.

Transfer görüşmelerinde iki bölge için yoğun bir görüşme trafiği içinde olan Malatyaspor, iki önemli ismi kadrosuna katmaya çok yakın.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, ismi geçen iki oyuncuyla da görüşmelerinin devam ettiğini belirtirken, Arturo Mina’nın bonservis sorununu çözmek için uğraştıklarını, Rodallega için ise bordo-mavili yönetimin bu transfere izin vermesini beklediklerini söyledi.

“Bu transferin önündeki tek engel bu futbolcunun bonservis ücreti”

Forvet ve savunmaya takviye yapmaları gerektiğini kaydeden Gevrek, “Arturo Mina ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu transferin önündeki tek engel bu futbolcunun bonservis ücreti. Bu sorunu çözer çözmez Arturo Mina ile sözleşme imzalayacağız. Rodallega için de girişimimizi sürdürüyoruz. Trabzonspor, bu futbolcuyu satmak için yeni bir forvet oyuncusu almak zorunda. Dolayısıyla biz Trabzonspor’un o bölgeye transfer yapmasını bekliyoruz. Bakalım, umarım bu iki transferi bitirir ve takımımıza çok yetenekli iki oyuncu kazandırırız” diye konuştu.