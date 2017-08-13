SERGEN YALÇIN: "ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

İLİŞKİLİ HABER İstanbulspor 2 - Eskişehirspor 2

İstanbulspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, TFF 1. Lig'in ilk haftasında Eskişehirspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçta, genç oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, yeni sezonun Türk futbol ailesine hayırlı olmasını dileyerek, "Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Genç oyuncularımız var. Bu lige adapte olmamız gerekiyor. Erken gol bizi demoralize etti. Daha sonra toparlandı ve 2-1 öne geçtik. İlerleyen haftalarda lige daha adapte olmuş bir takım olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, iyi futbol oynamaları için zamana ihtiyaçları olduklarını dile getirdi.

Çift taraflı bir oyun olduğunu ve her iki takımın da galibiyete yaklaştığını anlatan Yalçın, "Çok hazır olduğumuzu söylemek mümkün değil. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hazırlık kampı yapamadık. 2 haftadır buradayız. Oyuncuların iyi niyetinden memnunuz. Oyunsal anlamda ciddi sıkıntılarımız var. İnşallah en kısa sürede zevk veren, birlikte oynayan bir takım olacağız." ifadelerini kullandı.