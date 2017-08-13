5 bin metrede altın madalya Edris'in
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5 BİN METREDE ALTIN MADALYA EDRİS'İN

5 bin metrede altın madalya Edris'in

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 5 bin metrede altın madalyayı, Etiyopyalı Muktar Edris kazandı.

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16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 5 bin metrede altın madalyayı, Etiyopyalı Muktar Edris kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde erkekler 5 bin metre finali gerçekleştirildi.

Edris, 13.32.79'luk derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 10 bin metrede altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Muhammed Farah, bu yarışta 13.33.22'lik süresiyle gümüş madalya, ABD'li Paul Kipkemoi Chelimo ise 13.33.30 ile bronz madalya elde etti.

Erkeklerde 5 bin ve 10 bin metrede, 2012'den bu yana yapılan olimpiyat ve dünya şampiyonalarında geçilmeyen Muhammed Farah, böylece pistteki son yarışını ikincilikle tamamlamış oldu.

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