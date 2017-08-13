YÜKSEK ATLAMADA ALTIN LASİTSKENE'NİN

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar yüksek atlamada altın madalya, organizasyona "tarafsız sporcu" olarak katılan Rus Maria Lasitskene'nin oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen şampiyonanın 9. gününde kadınlar yüksek atlama finali yapıldı.
Rusya Atletizm Federasyonu'nun uluslararası organizasyonlardan men cezasının sürmesi nedeniyle şampiyonaya "tarafsız sporcu" olarak katılan Lasitskene, 2,03'lük derecesiyle altın madalya elde etti. Rus sporcu, 2015'in ardından ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
Ukraynalı Yuliia Levchenko, 2,01 metrelik atlayışıyla gümüş, Polonyalı Kamila Licwinko ise 1,99 ile bronz madalya kazandı.