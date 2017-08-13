KOCAMAN: "STOPER KONUSUNDA HALEN EKSİĞİZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, ilk 30 dakikaya kadar oyunu kontrol edecek işler yaptıklarını ancak sonrasında öne geçmek için yeterli üretkenliği gösteremediklerini söyledi.

Kocaman, "ikinci yarı öne geçme şansı yakaladık ancak olmadı. Talihsiz bir gol yedik ve sonraki süreçte 5-10 dakika iyi bir görüntü vardı. Ancak son 15-20 dakika kontrolü kaybettik. Kazansaydık da, kaybetseydik de tesadüfi şeylerden dolayı gerçekleşirdi. Yani genel anlamda sıkıntılı bir maçtı" şeklinde konuştu.

Son derece güçlü iki oyuncu aldıklarını vurgulayan Kocaman, "Özellikle üçüncü bölgede çok katkı sağlayacaklarını umuyorum. Soldado ve Giuliano. Stoper konusunda halen eksiğiz. Bu dönemde, bu oyuncuların takıma katılması, uyumları için zamana ihtiyaç var. Bu dönemde puan kayıplarının az olması temennimizdi." dedi.

Kocaman, "şampiyonluk yolundaki en önemli şeylerden biri basit gol yememektir. Yemeye devam ederseniz, atarak yetişemezsiniz. Bugünkü modern futbolun gerektirdiği şeyleri karşılayan oyuncularla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.