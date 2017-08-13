GÖZTEPE-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni oyuncularından 3'ü ilk 11'de şans buldu.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, en son 2002-2003 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e Fenerbahçe maçıyla döndü. Göztepe'nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların izleyemediği müsabakaya karşılaşmanın hakemleri ve iki takımın futbolcuları birlikte "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla çıktı.

Karşılaşmadan önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Göztepe'de sahaya kaptan olarak çıkan Sabri Sarıoğlu ile Fenerbahçe Takım Kaptanı Volkan Demirel, seremoniden ve para atışından sonra tokalaşmadı.

- Fenerbahçe'de 3 yeni oyuncu

Transfer döneminde Mehmet Ekici, Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mouricio Isla, Roberto Soldado ve son olarak Giuliano Victor De Paula'yı dahil eden Fenerbahçe'de, Göztepe karşılaşmasında bu isimlerden 3'ü ilk 11'de şans buldu. Dirar, Isla ve Valbuena ilk 11'de başlarken, Kameni ise yedek soyundu.

Bu sezon tekrar Fenerbahçe'nin başına geçen Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımla son lig maçına 18 Mayıs 2013'teki Kardemir Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.

- Seyircisiz maç

TFF 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor maçındaki olaylar nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Göztepe, Süper Lig'deki ilk maçına taraftarından yoksun çıktı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Göztepeli futbolcuları kamp yaptığı otelden stada kadar konvoyla uğurladı.

Yaklaşık 300 Fenerbahçe taraftarı müsabakayı kale arkası tribününden izledi.

- 14 yıl sonra Süper Lig

Süper Lig'de en son 2002-2003'te yer aldıktan sonra amatör kümeye gerileyen Göztepe, 14 yıl sonra Fenerbahçe maçıyla tekrar Süper Lig'e döndü.

Süper Lig'deki son maçında Fenerbahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin, 5 bin 187 gün sonra ilk rakibi Fenerbahçe oldu.

En son 2010-2011 sezonunda Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir futbolunun Süper Lig hasreti de sona erdi.

- Göztepe'de büyük değişim

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin geçen sezonki kadrosundan sadece Leo Scwechlen ve Adis Jahovic ilk 11'de oynadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11'de şans buldu.

- Tamer Tuna tekrar teknik direktör

Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig'e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kaldı.

Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe'nin başında sahaya çıktı.