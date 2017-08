ÖZAT: "10 TANE OYUNCU ALMIŞ GİBİ ALGI OLUŞTURULDU!"

İLİŞKİLİ HABER Gençlerbirliği'nde 'Khalili' 1 puanı getirdi

TFF Süper Lig'in 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.



Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, maçın hemen başında şok bir gol yediklerini belirterek, "İkinci dakikada hiçbir pozisyon yokken Ahmet Oğuz'un asistiyle yemiş oluğumuz bir gol var. Buna rağmen takım iyi reaksiyon verdi, ben özellikle ilk yarıdaki mücadeleden çok memnunum. Ligin ilk maçları zordur, hava sıcak. Kaçırdığımız net pozisyonlar var, yemiş olduğumuz golü pozisyon diye saymanın bir anlamı yok ama puan puandır. Önümüzde Konya maçı var, artık ona en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.



"Belki bir hamlemiz olabilir, bir oyuncuyla ilgili haber bekliyoruz"



Açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik adam Özat, rakibe bu kadar az rahatsızlık veren hücum hattı olduğunun düşünülmesine ve bazı oyunculara ne kadar sabır göstereceğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:



"Bazıları kendilerini çok değerli sanıp üstüne alınıyor. Biz 10 tane oyuncu almadık, öyle bir algı oluşturuluyor. Bizde Serdar Gürler gitti, Serdar Özkan geldi. Aydın gitti, Ahmet geldi. Anıl gitti, Osman geldi ve Selçuk gitti Diallo geldi. Mehmet Taş maç başı 10 bin TL'ye geldi. Bizim yaptığımız transferler Zeki, Nano, Peter ve Diallo, biz 10 oyuncu mu almış olduk. Oyuncuyu kimin aldığının bir önemi yok, biz her oyuncuyu kulübe faydalı olsun diye alıyoruz. Peter'in biz zamana ihtiyacı var. Bu zamanı dünyanın her kulübünde veriyorlar, Türkiye'de vermiyorlar. Bugünden sonra belki bir hamlemiz olabilir, bir oyuncuyla ilgili haber bekliyoruz. Biz 10 oyuncu almadık bu işin üzerinden maalesef aranızda bizlere yafta yapıştıracak kadar ahlaksızlıklar da var. Bu takım son 10 yılın en iyi performansını vermiş, bunun yerine yapılan transferler eleştiriliyor. Yalan haber yapanları antrenmanlara almayacağım. Bunu da değerli gördüğüm için değil kamuoyu bilsin diye söylüyorum."



Özat, Vedat Muriqi'in bazı anlamlarda kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini de belirterek, "Sana her maç şans geliyor kardeşim bunu değerlendirmen lazım. Ahmet ve Uğur, bunlar bu takımın kaptanıysa, kaptanlığa yakışır oynayacak. Zeki'yi almasaydım bütün sezon Ahmet'e mahkum mu kalacaktım? Önce kaptanlar bu işin ucundan tutacak" diye konuştu.