ALANYASPOR 1 - KASIMPAŞA 3

Alanyaspor 1 - Kasımpaşa 3
Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.
Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Giannis Maniatis (84' Emre Nefiz), Isaac Sackey (63' Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Vagner Love, Serge Mbilla Etame (84' ), Efecan Karaca
Teknik Direktör: Safet Susiç
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Syam Ben Youssef, Strahil Popov, Markus Neumayr (78' Bernard Mensah), David Pavelka (90' Abdullah Durak), Trezeguet, Adem Büyük (60' Samuel Eduok), John Murillo
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal, Ali Şansalan
Goller: DK 36: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 41: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 43: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 85: Samuel Eduok (Kasımpaşa)
Sarı Kartlar: DK 14: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 43: Mamadou Fofana (Alanyaspor), DK 48: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 56: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 86: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 90: Abdullah Durak (Kasımpaşa)
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