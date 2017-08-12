Alanyaspor 1 - Kasımpaşa 3
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ALANYASPOR 1 - KASIMPAŞA 3

Alanyaspor 1 - Kasımpaşa 3

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

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Alanyaspor 1 - Kasımpaşa 3

Süper Lig 2017-2018 1. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-1 kazandı.

Alanyaspor: Remy Riou, Lamine Gassama, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Mamadou Fofana, Giannis Maniatis (84' Emre Nefiz), Isaac Sackey (63' Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Vagner Love, Serge Mbilla Etame (84' ), Efecan Karaca

Teknik Direktör: Safet Susiç

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Veysel Sarı, Loret Sadiku, Syam Ben Youssef, Strahil Popov, Markus Neumayr (78' Bernard Mensah), David Pavelka (90' Abdullah Durak), Trezeguet, Adem Büyük (60' Samuel Eduok), John Murillo

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Hakem: Suat Arslanboğa, Ekrem Kan, Mehmet Kısal, Ali Şansalan

Goller: DK 36: Trezeguet (Kasımpaşa), DK 41: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 43: Emre Akbaba (Alanyaspor), DK 85: Samuel Eduok (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: DK 14: Syam Ben Youssef (Kasımpaşa), DK 43: Mamadou Fofana (Alanyaspor), DK 48: Markus Neumayr (Kasımpaşa), DK 56: Isaac Sackey (Alanyaspor), DK 86: Samuel Eduok (Kasımpaşa), DK 90: Abdullah Durak (Kasımpaşa)

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